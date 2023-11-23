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Землю под логистический комплекс продают под Новосибирском за 220 млн рублей

Землю под логистический комплекс продают под Новосибирском за 220 млн рублей

23 ноября 2023, 01:24
Фото: n1.ru
В пригороде Новосибирска выставили на продажу землю под большой логистический комплекс.

На одном из бесплатных сайтов опубликовано объявление о продаже участка на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) в селе Толмачево. Объявление выложено еще летом, но обновлено в ноябре.

Как указал продавец, участок размером в 2600 соток. Он имеет все коммуникации, а также удобное расположение.

Также имеется разрешенное использование — производство или складской, логистический комплекс. Продажа земли — прямая от собственника. Продавец запросил за участок 220 млн рублей.

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#Город#Новосибирск#Продажа#Толмачево#Земля#Эмилия Губарева
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