В Новосибирске проэкзаменуют гидов и экскурсоводов

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По информации Минэкономразвития Новосибирской области, квалификационный экзамен пройдет в два этапа — письменное тестирование и практическое задание. Допуском к практике станет успешное выполнение теории, но гиды с трехлетним и более стажем работы могут не сдавать тесты. В практической части гид должен провести экскурсию и рассказать о конкретном туристическом объекте по выбору.
После успешного прохождения аттестации выдержавших испытания внесут в единый федеральный реестр экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков. По результатам успешной аттестации соискателю будет выдана нагрудная идентификационная карточка. Официально работать без аттестата гиды и экскурсоводы в России могут до 1 июля 2024 года.
Известный краевед и экскурсовод, сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Константин Голодяев относится к аттестации весьма критично. По его мнению, она важна, но подход должен быть совершенно другим. Правильнее проверять гидов на знание конкретных маршрутов, с которыми он работает уже давно (или готов начать работу). Следует учитывать и практический опыт.
«Экскурсовод, например, не знает левый берег Оби, так как он ему не нужен. Но на аттестации спросят широчайший круг вопросов и пройдет ее только тот, кто владеет информацией. К тому же, один просто бубнит текст, а другой водит с горящими глазами, но всех фактов не знает. И подобным образом можно отрубить путь начинающим экскурсоводам», — заявил Константин Голодяев Atas. Info.