В Новосибирске проэкзаменуют гидов и экскурсоводов

По информации Минэкономразвития Новосибирской области, квалификационный экзамен пройдет в два этапа — письменное тестирование и практическое задание. Допуском к практике станет успешное выполнение теории, но гиды с трехлетним и более стажем работы могут не сдавать тесты. В практической части гид должен провести экскурсию и рассказать о конкретном туристическом объекте по выбору.