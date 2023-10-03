Судовладельца из Новосибирска оштрафовали за экскурсии по Оби

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Новосибирец вынужден заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за проведение экскурсий на воде без необходимой лицензии. Инцидент произошел на Михайловской набережной.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с июня по июль 2023 года сибиряк организовывал платные экскурсии на своем маленьком судне, предоставляя туристам возможность путешествовать по реке Обь и наслаждаться экскурсионными услугами.
После проведения проверки, судовладелец был привлечен к административной ответственности по факту осуществления предпринимательской деятельности в сфере транспорта без обязательной лицензии.