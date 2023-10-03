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Мужчина незаконно организовал экскурсии

Судовладельца из Новосибирска оштрафовали за экскурсии по Оби

3 октября 2023, 02:57
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Мужчина незаконно организовал экскурсии

Судовладелец из Новосибирска оштрафован на 50 тысяч за экскурсии по Оби

Суд в Новосибирске назначил судовладельцу штраф в размере 50 тысяч рублей за предоставление незаконных экскурсионных услуг.

Новосибирец вынужден заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за проведение экскурсий на воде без необходимой лицензии. Инцидент произошел на Михайловской набережной.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с июня по июль 2023 года сибиряк организовывал платные экскурсии на своем маленьком судне, предоставляя туристам возможность путешествовать по реке Обь и наслаждаться экскурсионными услугами.

После проведения проверки, судовладелец был привлечен к административной ответственности по факту осуществления предпринимательской деятельности в сфере транспорта без обязательной лицензии.

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