Новосибирец залил пол кровью и угрожал пассажирам автобуса

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Происшествие стало достоянием социальных сетей. Новосибирцы активно обсуждают странную историю.
«Неадекватный мужик залил кровью пол автобуса. Мужчина угрожал сотрудникам транспорта, орал матом и рассказывал о своих похождениях на военной службе», — сообщается в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».
Многие комментаторы считают, что мужчина попросту перебрал горячительных напитков. «Хапнул храброй воды и решил побыковать», — утверждает Дмитрий. «Алкогерой», — заявляет сибирячка под ником Юльчик.
Остальные возмущаются безразличием и равнодушием пассажиров. «Хоть бы дали ему салфетку, лицо вытереть», — пишет Николай. «И никто не мог „скорую“ вызвать. Нужно на телефон снимать», — злится Евгения.
Что произошло с мужчиной дальше, не сообщается.