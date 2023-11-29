atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Мужчина залил пол кровью в автобусе

Новосибирец залил пол кровью и угрожал пассажирам автобуса

29 ноября 2023, 11:58
Фото: 1MI
Мужчина залил пол кровью в автобусе

В Новосибирске странный мужчина напугал пассажиров и залил пол кровью

В Новосибирске странный мужчина напугал пассажиров автобуса №13. Инцидент произошел сегодня днем.

Происшествие стало достоянием социальных сетей. Новосибирцы активно обсуждают странную историю.

«Неадекватный мужик залил кровью пол автобуса. Мужчина угрожал сотрудникам транспорта, орал матом и рассказывал о своих похождениях на военной службе», — сообщается в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».
Психоз начинается с бессонницы — об обострениях рассказала психиатр из Новосибирска
Узнать подробнее

Многие комментаторы считают, что мужчина попросту перебрал горячительных напитков. «Хапнул храброй воды и решил побыковать», — утверждает Дмитрий. «Алкогерой», — заявляет сибирячка под ником Юльчик.

Остальные возмущаются безразличием и равнодушием пассажиров. «Хоть бы дали ему салфетку, лицо вытереть», — пишет Николай. «И никто не мог „скорую“ вызвать. Нужно на телефон снимать», — злится Евгения.

Что произошло с мужчиной дальше, не сообщается.

Полицейского ранил из пистолета «Оса» пьяный новосибирец
Узнать подробнее
Читайте также:
Ночное побоище у «Крепости» в Новосибирске — повязали четверых дебоширов
#Происшествия#Новосибирск#Соцсети#Автобус#Алкоголизм#Алкогольное опьянение#Александр Ляхов
Подпишитесь
Москвичи раскупили билеты на первые ряды в НОВАТе на новогоднего «Щелкунчика»
Сегодня, 01:18
Трое военных из Новосибирской области вернулись из украинского плена
Вчера, 13:24
Мэр Локоть поручил чиновникам мыть грязный общественный транспорт в Новосибирске
Вчера, 02:59
Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области
Вчера, 08:00
Мэрия Новосибирска не использовала 180 млн. рублей, выделенных на строительство метро
Сегодня, 04:21
Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском — названа причина
Сегодня, 01:36