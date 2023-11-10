Полицейского ранил из пистолета «Оса» пьяный новосибирец

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В одном из жилых домов в Ленинском районе Новосибирска произошел инцидент, связанный со стрельбой. Мужчина не выпускал женщину из квартиры, и она решила вызвать полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, квартирант открыл по ним огонь из травматического пистолета «Оса». В результате один из полицейских получил ранение, но женщина, которая оказалась в центре происшествия, не пострадала.
Жителя Новосибирской области, который открыл стрельбу по полицейским, удалось задержать. Его обвиняют в преступлении по статье"посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Следователи и криминалисты были направлены на место происшествия для проведения расследования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Мужчина уже находится под стражей.