Полицейского ранил из пистолета «Оса» пьяный новосибирец

В одном из жилых домов в Ленинском районе Новосибирска произошел инцидент, связанный со стрельбой. Мужчина не выпускал женщину из квартиры, и она решила вызвать полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, квартирант открыл по ним огонь из травматического пистолета «Оса». В результате один из полицейских получил ранение, но женщина, которая оказалась в центре происшествия, не пострадала.