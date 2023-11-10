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Полицейского ранил из пистолета «Оса» пьяный новосибирец

Полицейского ранил из пистолета «Оса» пьяный новосибирец

10 ноября 2023, 06:02
Фото: СУ СКР по НСО
Пьяный новосибирец, не выпускавший женщину из квартиры, расстрелял сотрудников полиции, один из которых был ранен. Подозреваемого задержали и обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В одном из жилых домов в Ленинском районе Новосибирска произошел инцидент, связанный со стрельбой. Мужчина не выпускал женщину из квартиры, и она решила вызвать полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, квартирант открыл по ним огонь из травматического пистолета «Оса». В результате один из полицейских получил ранение, но женщина, которая оказалась в центре происшествия, не пострадала.

Жителя Новосибирской области, который открыл стрельбу по полицейским, удалось задержать. Его обвиняют в преступлении по статье"посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Следователи и криминалисты были направлены на место происшествия для проведения расследования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Мужчина уже находится под стражей.

Стали известны подробности стрельбы в полицейского в Новосибирске
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Преступление#Стрельба#Эмилия Губарева#Полицейский
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