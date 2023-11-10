Стали известны подробности стрельбы в полицейского в Новосибирске

На место происшествия немедленно прибыли следователи и криминалисты из Следкома. Подозреваемый был задержан. В настоящее время следователи проводят необходимые действия по расследованию нападения на полицейских. Нарушителя закона заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по факту «посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».