Стали известны подробности стрельбы в полицейского в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
По информации следствия, утром 7 ноября 2023 года в одном из многоквартирных домов Ленинского района Новосибирска женщина обратилась в дежурную часть, сообщив, что пьяный местный житель не выпускает ее из своей квартиры.
Полицейский патруль прибыл в ответ на вызов. Когда правоохранители вошли в квартиру, квартирант произвел несколько выстрелов в сторону прибывших офицеров. Раненому полицейскому была предоставлена медицинская помощь на месте происшествия.
На место происшествия немедленно прибыли следователи и криминалисты из Следкома. Подозреваемый был задержан. В настоящее время следователи проводят необходимые действия по расследованию нападения на полицейских. Нарушителя закона заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по факту «посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».