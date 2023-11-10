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Published Сегодня, 04:23

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Стрелявшего мужчину в полицейского арестовали в Новосибирске

Стали известны подробности стрельбы в полицейского в Новосибирске

10 ноября 2023, 04:23
Фото: 1MI

Стрелявшего мужчину в полицейского арестовали в Новосибирске

Мужчина стрелял в прибывших на вызов полицейских: пострадал один правоохранитель. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали, подробности сообщают в Следкоме.

По информации следствия, утром 7 ноября 2023 года в одном из многоквартирных домов Ленинского района Новосибирска женщина обратилась в дежурную часть, сообщив, что пьяный местный житель не выпускает ее из своей квартиры.

Полицейский патруль прибыл в ответ на вызов. Когда правоохранители вошли в квартиру, квартирант произвел несколько выстрелов в сторону прибывших офицеров. Раненому полицейскому была предоставлена медицинская помощь на месте происшествия.

На место происшествия немедленно прибыли следователи и криминалисты из Следкома. Подозреваемый был задержан. В настоящее время следователи проводят необходимые действия по расследованию нападения на полицейских. Нарушителя закона заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по факту «посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

Стали известны подробности стрельбы в полицейского в Новосибирске
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