В Новосибирске четвертый этаж «Холидея» продали за 11,7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Согласно данным портала «Федресурс», помещение продали за 11 777 777 рублей. Победителем стал Сергей Огородников, действовавший в интересах предпринимателя Владимира Зайца. Площадь помещения составляет 835,5 квадратных метров.
По информации ресурса RusProfile, индивидуальный предприниматель Владимир Заяц зарегистрирован в Барнауле. Сферой его деловых интересов является розничная торговля обоями и напольными покрытиями и оптовая продажа чистящих средств.
Компания «Холидей» была создана в Новосибирске в начале 2000-х годов и была связана как с недвижимостью, так и с сетью супермаркетов. Несмотря на активное привлечение покупателей — в частности, сетью дешевых дискаунтеров «Холди» — в 2019 году стало известно о банкротстве и ликвидации бренда.