atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Помещение продали на торгах

В Новосибирске четвертый этаж «Холидея» продали за 11,7 миллиона рублей

29 ноября 2023, 11:11
Фото: 1MI
Помещение продали на торгах

В Новосибирске появился владелец у четвертого этажа компании «Холидей»

В Новосибирске продали помещение на четвертом этаже здания на Бердском шоссе, 31. Раньше оно принадлежало компании «Холидей», признанной банкротом.

Согласно данным портала «Федресурс», помещение продали за 11 777 777 рублей. Победителем стал Сергей Огородников, действовавший в интересах предпринимателя Владимира Зайца. Площадь помещения составляет 835,5 квадратных метров.

По информации ресурса RusProfile, индивидуальный предприниматель Владимир Заяц зарегистрирован в Барнауле. Сферой его деловых интересов является розничная торговля обоями и напольными покрытиями и оптовая продажа чистящих средств.

Компания «Холидей» была создана в Новосибирске в начале 2000-х годов и была связана как с недвижимостью, так и с сетью супермаркетов. Несмотря на активное привлечение покупателей — в частности, сетью дешевых дискаунтеров «Холди» — в 2019 году стало известно о банкротстве и ликвидации бренда.

Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Тухлятина и грубые продавцы: новосибирцы пожаловались на дешевые магазины «Светофор»
#Экономика#Новосибирск#Банкротство#Продажа#Торги#Александр Ляхов
Подпишитесь
Москвичи раскупили билеты на первые ряды в НОВАТе на новогоднего «Щелкунчика»
Сегодня, 01:18
Трое военных из Новосибирской области вернулись из украинского плена
Вчера, 13:24
Мэр Локоть поручил чиновникам мыть грязный общественный транспорт в Новосибирске
Вчера, 02:59
Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области
Вчера, 08:00
Мэрия Новосибирска не использовала 180 млн. рублей, выделенных на строительство метро
Сегодня, 04:21
Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском — названа причина
Сегодня, 01:36