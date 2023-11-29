В Новосибирске четвертый этаж «Холидея» продали за 11,7 миллиона рублей

Компания «Холидей» была создана в Новосибирске в начале 2000-х годов и была связана как с недвижимостью, так и с сетью супермаркетов. Несмотря на активное привлечение покупателей — в частности, сетью дешевых дискаунтеров «Холди» — в 2019 году стало известно о банкротстве и ликвидации бренда.