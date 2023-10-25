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Posted 25 октября, 07:36

Published 25 октября, 07:36

Modified 25 октября, 07:47

Updated 25 октября, 07:47

Новосибирцы жалуются на грубость продавцов

Тухлятина и грубые продавцы: новосибирцы пожаловались на дешевые магазины «Светофор»

25 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Новосибирцы жалуются на грубость продавцов

В Новосибирске горожане ополчились на дешевую сеть магазинов «Светофор»

Жители Новосибирской области предъявили множество претензий к сети магазинов «Светофор». По их мнению, «дешевизну» магазинов не окупают некачественные продукты и хамство продавцов. Соответствующие образы появились на 2ГИС.

Самый низкий рейтинг у трех магазинов: в Кольцово на улице Вокзальной (1,8 звезды), в Маслянино на Пролетарской (1 звезда) и в Колывани на Шоссейной (1,5 звезды). Практически все комментаторы жалуются на товары с истекшим сроком годности.

«Все, что мы взяли, в итоге либо протухло, либо это невозможно есть», — цитирует отзыв сибирячки «АиФ Новосибирск».

Также комментаторы утверждают, что во всех магазинах воняет на входе, а в холодильнике лежат коробки с непонятным содержимым.

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Другой частой претензией является грубость персонала и низкий уровень обслуживания.

«Из трех касс работала только одна. Нам грубо заявили, что остальные сломались. Просим руководство магазина разобраться в этом. Ждем улучшения качества обслуживания», — жалуются сибиряки.

Недовольство посетителей вызывают и узкие проходы с неразобранным товаром и паллетами едва ли не на входе. При этом персонал не горит желанием убирать их в сторону.

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#Новосибирск#Рейтинг#Магазин#Александр Ляхов
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