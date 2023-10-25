Тухлятина и грубые продавцы: новосибирцы пожаловались на дешевые магазины «Светофор»

Самый низкий рейтинг у трех магазинов: в Кольцово на улице Вокзальной (1,8 звезды), в Маслянино на Пролетарской (1 звезда) и в Колывани на Шоссейной (1,5 звезды). Практически все комментаторы жалуются на товары с истекшим сроком годности.