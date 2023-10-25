Тухлятина и грубые продавцы: новосибирцы пожаловались на дешевые магазины «Светофор»

Posted 25 октября, 07:36
Published 25 октября, 07:36
Modified 25 октября, 07:47
Updated 25 октября, 07:47
Самый низкий рейтинг у трех магазинов: в Кольцово на улице Вокзальной (1,8 звезды), в Маслянино на Пролетарской (1 звезда) и в Колывани на Шоссейной (1,5 звезды). Практически все комментаторы жалуются на товары с истекшим сроком годности.
«Все, что мы взяли, в итоге либо протухло, либо это невозможно есть», — цитирует отзыв сибирячки «АиФ Новосибирск».
Также комментаторы утверждают, что во всех магазинах воняет на входе, а в холодильнике лежат коробки с непонятным содержимым.
Другой частой претензией является грубость персонала и низкий уровень обслуживания.
«Из трех касс работала только одна. Нам грубо заявили, что остальные сломались. Просим руководство магазина разобраться в этом. Ждем улучшения качества обслуживания», — жалуются сибиряки.
Недовольство посетителей вызывают и узкие проходы с неразобранным товаром и паллетами едва ли не на входе. При этом персонал не горит желанием убирать их в сторону.