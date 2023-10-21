Опубликован список худших аптек Новосибирска по версии 2ГИС

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
На улице Геодезическая, 13 располагается круглосуточная аптека под названием «Домашняя». Она получила оценку в 1,8 звезд по результатам 86 отзывов. Посетители аптеки выражают недовольство из-за невнимательного обслуживания, высоких цен и проблем с этикетками.
Ещё одна аптека, называемая «Доктор Столетов», которая находится на улице Фрунзе, 238, получила рейтинг в 1,7 звезды. Покупатели не довольны тем фактом, что в ней отсутствуют нужные им препараты и предлагаемые аналоги не соответствуют ожиданиям.
Аптека с названием «Другая аптека» на улице Никитина, 128а, получила всего 1,6 звезды на основании 22 отзывов. Посетители удивлены разницей в ценах на сайте и на самой витрине аптеки.
Ещё одна аптека, известная как «Аптека города», расположенная на улице Бориса Богаткова, 206, получила рейтинг в 1,4 звезды, пишет «АиФ-Новосибирск». Клиенты жалуются на длинные очереди и высокие цены.
Магазин «Моя аптека» на улице Татьяны Снежиной, 31/4, был оценён всего в 1,3 звезды. Покупатели жалуются на длительное ожидание при звонках и некорректное общение со стороны персонала.