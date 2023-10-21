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Опубликован список худших аптек Новосибирска по версии 2ГИС

Опубликован список худших аптек Новосибирска по версии 2ГИС

21 октября 2023, 03:59
Фото: atas.info
В Новосибирске появился список худших аптек города по версии 2ГИС, где жители выражают недовольство качеством обслуживания и высокими ценами.

На улице Геодезическая, 13 располагается круглосуточная аптека под названием «Домашняя». Она получила оценку в 1,8 звезд по результатам 86 отзывов. Посетители аптеки выражают недовольство из-за невнимательного обслуживания, высоких цен и проблем с этикетками.

Ещё одна аптека, называемая «Доктор Столетов», которая находится на улице Фрунзе, 238, получила рейтинг в 1,7 звезды. Покупатели не довольны тем фактом, что в ней отсутствуют нужные им препараты и предлагаемые аналоги не соответствуют ожиданиям.

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Аптека с названием «Другая аптека» на улице Никитина, 128а, получила всего 1,6 звезды на основании 22 отзывов. Посетители удивлены разницей в ценах на сайте и на самой витрине аптеки.

Ещё одна аптека, известная как «Аптека города», расположенная на улице Бориса Богаткова, 206, получила рейтинг в 1,4 звезды, пишет «АиФ-Новосибирск». Клиенты жалуются на длинные очереди и высокие цены.

Магазин «Моя аптека» на улице Татьяны Снежиной, 31/4, был оценён всего в 1,3 звезды. Покупатели жалуются на длительное ожидание при звонках и некорректное общение со стороны персонала.

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