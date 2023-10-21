Опубликован список худших аптек Новосибирска по версии 2ГИС

Ещё одна аптека, называемая «Доктор Столетов», которая находится на улице Фрунзе, 238, получила рейтинг в 1,7 звезды. Покупатели не довольны тем фактом, что в ней отсутствуют нужные им препараты и предлагаемые аналоги не соответствуют ожиданиям.