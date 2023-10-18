Названа причина закрытия муниципальных аптек в Новосибирске

Гришунин подчеркнул, что решение о закрытии аптек принимается на основе анализа их работы, особенно если они находятся в состоянии глубокой убыточности. Это обговаривается с учетом ситуации на рынке для минимизации потерь предприятия. Он также отметил, что некоторые из закрытых аптек могут быть возобновлены в будущем.