Названа причина закрытия муниципальных аптек в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Появилась информация о причинах закрытия аптек муниципальной сети в Новосибирске. Об этом сообщил директор предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Гришунин.
С начала 2023 года было закрыто пять нерентабельных отделений сети. Однако, в то же время, были открыты четыре новых аптеки и аптечных пункта в более перспективных местах, пишет «Прецедент».
Гришунин подчеркнул, что решение о закрытии аптек принимается на основе анализа их работы, особенно если они находятся в состоянии глубокой убыточности. Это обговаривается с учетом ситуации на рынке для минимизации потерь предприятия. Он также отметил, что некоторые из закрытых аптек могут быть возобновлены в будущем.