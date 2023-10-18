atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Закрыли самые нерентабельные точки

Названа причина закрытия муниципальных аптек в Новосибирске

18 октября 2023, 05:41
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Закрыли самые нерентабельные точки
Муниципальная аптечная сеть в Новосибирске закрыла нерентабельные отделения, открыв при этом новые аптеки и аптечные пункты в более перспективных местах.

Появилась информация о причинах закрытия аптек муниципальной сети в Новосибирске. Об этом сообщил директор предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Гришунин.

С начала 2023 года было закрыто пять нерентабельных отделений сети. Однако, в то же время, были открыты четыре новых аптеки и аптечных пункта в более перспективных местах, пишет «Прецедент».

Гришунин подчеркнул, что решение о закрытии аптек принимается на основе анализа их работы, особенно если они находятся в состоянии глубокой убыточности. Это обговаривается с учетом ситуации на рынке для минимизации потерь предприятия. Он также отметил, что некоторые из закрытых аптек могут быть возобновлены в будущем.

В Новосибирске закрыли филиалы аптечной сети — пациентам назвали причину
Узнать подробнее
Читайте также:
Аптеки крупной сети массово закрываются в НовосибирскеСписок лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецептаЗаведующую аптекой Убинской ЦРБ поймали на взятке — ее отправили под суд
#Общество#Новосибирск#Закрытие#Аптека#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Вчера, 06:35
«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога
Вчера, 08:48
Когда менять летние шины на зимние в Новосибирске — ответ эксперта
Вчера, 02:49
Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска
Вчера, 11:42
Снесут 16 домов на Расточке по плану реновации: адреса назвали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:09
Многодетные новосибирцы просят Путина изменить место строительства мусорного полигона
Сегодня, 05:12