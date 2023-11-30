В Новосибирске взлетят цены на ЖКХ — насколько вырастут тарифы

Согласно документу, опубликованному на сайте департамента по тарифам, сильнее всего вырастут расценки на горячее водоснабжение и отопление (13,91%). Также повысятся цены на холодное водоснабжение и водоотведение (9,5%), электроснабжение (8,93%) и газоснабжение (9,5%).