В Новосибирске взлетят цены на ЖКХ — насколько вырастут тарифы

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
При этом тарифы могут существенно вырасти во втором полугодии 2024 года. Уже летом сибиряки заметят изменения в платежных квитанциях.
Согласно документу, опубликованному на сайте департамента по тарифам, сильнее всего вырастут расценки на горячее водоснабжение и отопление (13,91%). Также повысятся цены на холодное водоснабжение и водоотведение (9,5%), электроснабжение (8,93%) и газоснабжение (9,5%).
Сейчас тариф на холодную воду составляет 23,95 рубля за 1 куб.м, водоотведение — 19,39 куб. м. Цена на электроэнергию составляет 3,36 рубля/кВтч.