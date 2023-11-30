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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Сильнее всего подорожает вода

В Новосибирске взлетят цены на ЖКХ — насколько вырастут тарифы

30 ноября 2023, 07:37
Фото: Midjourney
Сильнее всего подорожает вода

В Новосибирской области в 2024 году планируют увеличить тарифы ЖКХ

Новосибирцам в будущем году традиционно поднимут цены на ЖКХ. Соответствующий проект постановления уже опубликован на сайте правительства Новосибирской области.

При этом тарифы могут существенно вырасти во втором полугодии 2024 года. Уже летом сибиряки заметят изменения в платежных квитанциях.

Согласно документу, опубликованному на сайте департамента по тарифам, сильнее всего вырастут расценки на горячее водоснабжение и отопление (13,91%). Также повысятся цены на холодное водоснабжение и водоотведение (9,5%), электроснабжение (8,93%) и газоснабжение (9,5%).

Сейчас тариф на холодную воду составляет 23,95 рубля за 1 куб.м, водоотведение — 19,39 куб. м. Цена на электроэнергию составляет 3,36 рубля/кВтч.

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#Экономика#Новосибирск#Цены#ЖКХ#Тарифы#Проект#Александр Ляхов
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