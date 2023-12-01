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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Женщина вернулась в Новосибирск

Семье из Германии с двумя детьми помогли вернуться в село Новосибирской области

1 декабря 2023, 04:53
Фото: atas.info
Женщина вернулась в Новосибирск
Полицейские оказали помощь семье из Германии, чтобы они вернулись в Новосибирск по программе добровольного переселения соотечественников. Эту информацию сообщили в областном управлении МВД.

Ирина, гражданка ФРГ, родилась и прожила до 2003 года в Тогучинском районе Новосибирской области, а затем уехала в Германию вместе с родителями. Там она выросла, вышла замуж и стала мамой двоих детей. Но сибирячку по-прежнему тянуло на родину.

Переломным моментом стала поездка на Алтай, после которой семья приняла решение вернуться в Россию. Ирина обратилась с заявлением о помощи в добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом. В августе 2023 года она, ее 12-летняя дочь Леона и 8-летний сын Родион прибыли в Новосибирскую область.

На данный момент семья живет в селе Юрты Тогучинского района. Дети учатся в местной школе, а Ирина проходит обучение для трудоустройства на новом месте работы.

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Напомним, что в 2016 году семья из Германии переехала в село Кыштовка, которое находится на севере Новосибирской области. Ойген и Луиза родом из Омской области. Родители 10 детей, проживали в небольшом городке в Германии, где всем стали известны как активисты, борющиеся против полового воспитания в школе.

Из-за того, что их дети пропускали уроки по сексуальному воспитанию, родители были оштрафованы на 150 евро. Они отказались платить этот штраф, поэтому их приговорили к одному дню тюрьмы. Мартенсы переехали в Кыштовку благодаря программе переселения соотечественников. Они планировали заняться фермерством. Тогда эта история получила широкую огласку.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Семья#Эмилия Губарева#Германия#Тогучинскй район
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