Семье из Германии с двумя детьми помогли вернуться в село Новосибирской области

Напомним, что в 2016 году семья из Германии переехала в село Кыштовка, которое находится на севере Новосибирской области. Ойген и Луиза родом из Омской области. Родители 10 детей, проживали в небольшом городке в Германии, где всем стали известны как активисты, борющиеся против полового воспитания в школе.