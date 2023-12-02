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Коттедж расположен прямо у Обского моря

Под Новосибирском у Обского моря продают особняк с катером за 55 млн рублей

2 декабря 2023, 08:58
Фото: N1.ru
Коттедж расположен прямо у Обского моря

У Обского моря в Новосибирске продается коттедж с мотогаражом за 55 млн рублей

В коттеджном поселке «Голубой залив» продается шикарный особняк, расположенный прямо у Обского моря. Начальная цена составляет 55 миллионов рублей.

Дом расположен в экологически чистом районе с круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения. Подъезд возможен как со стороны плотины ГЭС, так и по новому шоссе через поселок Верх-Тула.

«Абсолютную тишину может нарушить лишь морской прибой, так как коттедж располагается на 1-й линии у Обского моря. Выполнен дорогостоящий ремонт с привлечением дизайнера. Имеется возможность неограниченной пристройки жилых и хозяйственных помещений, веранд, бассейнов и саун», — сообщается в объявлении на N1.ru.

Будущий владелец коттеджа может разместить во вместительном гараже две машины и мототехнику, а рядом с водоемом имеется парковка для катера с бетонированным спуском на воду.

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Коттедж#Александр Ляхов#Элитная недвижимость
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