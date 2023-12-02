Под Новосибирском у Обского моря продают особняк с катером за 55 млн рублей

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Дом расположен в экологически чистом районе с круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения. Подъезд возможен как со стороны плотины ГЭС, так и по новому шоссе через поселок Верх-Тула.
«Абсолютную тишину может нарушить лишь морской прибой, так как коттедж располагается на 1-й линии у Обского моря. Выполнен дорогостоящий ремонт с привлечением дизайнера. Имеется возможность неограниченной пристройки жилых и хозяйственных помещений, веранд, бассейнов и саун», — сообщается в объявлении на N1.ru.
Будущий владелец коттеджа может разместить во вместительном гараже две машины и мототехнику, а рядом с водоемом имеется парковка для катера с бетонированным спуском на воду.