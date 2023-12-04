Новосибирцу дали три года за молоток для полицейских

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В ходе следствия выяснилось, что полицейские прибыли на вызов по поводу безобразного поведения мужчины. Прибывшим стражам порядка Евгений угрожал молотком, а затем брызнул в лицо одному из них перцовым баллончиком. Инцидент произошел 24 апреля.
«Приговором суда Волков Е.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что в Новосибирске осудили главаря банды, грабившей магазины.