Новосибирцу дали три года за молоток для полицейских

В ходе следствия выяснилось, что полицейские прибыли на вызов по поводу безобразного поведения мужчины. Прибывшим стражам порядка Евгений угрожал молотком, а затем брызнул в лицо одному из них перцовым баллончиком. Инцидент произошел 24 апреля.