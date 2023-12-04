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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Мужчину осудили за угрозу полицейским

Новосибирцу дали три года за молоток для полицейских

4 декабря 2023, 09:24
Фото: Управление судебного департамента в НСО
Мужчину осудили за угрозу полицейским

В Новосибирске мужчину осудили за угрозу молотком сотрудникам полиции

Новосибирцу Евгению Волкову вынесли приговор в Ленинском районном суде. Его признали виновным за применение насилия по отношению к полицейскому.

В ходе следствия выяснилось, что полицейские прибыли на вызов по поводу безобразного поведения мужчины. Прибывшим стражам порядка Евгений угрожал молотком, а затем брызнул в лицо одному из них перцовым баллончиком. Инцидент произошел 24 апреля.

«Приговором суда Волков Е.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в Новосибирске осудили главаря банды, грабившей магазины.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Полиция#Приговор#Нападение#Угрозы#Александр Ляхов
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