О сильном холоде в регионах Сибири предупредил Росгидромет

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В большинстве областей юга Западной Сибири, кроме Алтая, а также в центральных районах Красноярского края аномалия среднесуточной температуры в период 5–9 декабря будет ниже климатической нормы на 8-15°. Ночью мороз будет усиливаться до -35…-30°, днем ожидается -28…-23°, местами и ниже, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Кроме того, в ближайшие дни сильный снег ожидается на юге Омской области, в Республике Алтай и в Кемеровской области. Снегопады будут сопровождаться усилением ветра до 19-24 метров в секунду. На дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы.