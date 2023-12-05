О сильном холоде в регионах Сибири предупредил Росгидромет

В большинстве областей юга Западной Сибири, кроме Алтая, а также в центральных районах Красноярского края аномалия среднесуточной температуры в период 5–9 декабря будет ниже климатической нормы на 8-15°. Ночью мороз будет усиливаться до -35…-30°, днем ожидается -28…-23°, местами и ниже, говорится в сообщении Гидрометцентра России.