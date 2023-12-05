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Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Столбик термометра упадет ниже 30 градусов мороза

О сильном холоде в регионах Сибири предупредил Росгидромет

5 декабря 2023, 05:07
Фото: Midjourney
Столбик термометра упадет ниже 30 градусов мороза

Росгидромет прогнозирует аномально холодную погоду в Новосибирске

5–9 декабря в связи с распространением арктической воздушной массы в большинстве районов Сибири установится аномально холодная погода

В большинстве областей юга Западной Сибири, кроме Алтая, а также в центральных районах Красноярского края аномалия среднесуточной температуры в период 5–9 декабря будет ниже климатической нормы на 8-15°. Ночью мороз будет усиливаться до -35…-30°, днем ожидается -28…-23°, местами и ниже, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Кроме того, в ближайшие дни сильный снег ожидается на юге Омской области, в Республике Алтай и в Кемеровской области. Снегопады будут сопровождаться усилением ветра до 19-24 метров в секунду. На дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Мороз#Холод
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