В Новосибирске пропал подросток с кривой переносицей

Особой приметой пропавшего подростка является искривленная переносица. В день исчезновения Богдан был одет в красную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с бело-желтым принтом, красно-белые ботинки и черную шапку. Подросток худощавого телосложения, темнорус и голубоглаз, рост составляет 150 сантиметров.