В Новосибирске пропал подросток с кривой переносицей

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Местонахождение несовершеннолетнего неизвестно с 4 декабря.
«Никулин Богдан, 14 лет, Кировский район, г. Новосибирск. 4 декабря 2023 года не вернулся домой с прогулки», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Особой приметой пропавшего подростка является искривленная переносица. В день исчезновения Богдан был одет в красную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с бело-желтым принтом, красно-белые ботинки и черную шапку. Подросток худощавого телосложения, темнорус и голубоглаз, рост составляет 150 сантиметров.
В настоящий момент местонахождение подростка до сих пор неизвестно.