atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Местонахождение подростка пока неизвестно

В Новосибирске пропал подросток с кривой переносицей

5 декабря 2023, 13:53
Фото: Midjourney
Местонахождение подростка пока неизвестно

В Новосибирске ищут 14-летнего подростка Богдана Никулина с травмой носа

В Кировском районе Новосибирска не вернулся домой четырнадцатилетний Богдан Никулин. Его разыскивают полиция и волонтеры.

Местонахождение несовершеннолетнего неизвестно с 4 декабря.

«Никулин Богдан, 14 лет, Кировский район, г. Новосибирск. 4 декабря 2023 года не вернулся домой с прогулки», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Особой приметой пропавшего подростка является искривленная переносица. В день исчезновения Богдан был одет в красную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с бело-желтым принтом, красно-белые ботинки и черную шапку. Подросток худощавого телосложения, темнорус и голубоглаз, рост составляет 150 сантиметров.

В настоящий момент местонахождение подростка до сих пор неизвестно.

Пропавшую Марину Цветкову на красном «Рено» ищут в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Мог потерять память: хромой пенсионер пропал в Новосибирской области
#Происшествия#Новосибирск#Пропал#Волонтеры#Подросток#Александр Ляхов
Подпишитесь
Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра
Вчера, 05:00
Новый сериал «Слово пацана» вызвал у новосибирцев бурное обсуждение уличных драк
Сегодня, 03:05
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
Вчера, 04:02
В Новосибирске военный городок начала 20 века хотят лишить охранного статуса
Сегодня, 03:59
До 35 рублей подорожает проезд в транспорте Новосибирска уже в декабре — подробности
Сегодня, 10:21
В Новосибирске стремительно развиваются дискаунтеры
Сегодня, 03:24