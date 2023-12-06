Провальные контракты: алтайская компания сорвала реализацию нацпроекта в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Заместителя главы коммерческой организации наказали на полгода за то, что компания не успела выполнить проект «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Прокуратура Заельцовского района провела проверку и выяснила, что компания не установила пять фотовидеофиксаторов на перекрестках города, в рамках трех госконтрактов с ЦОДД.
«Анализ дорожно-транспортной обстановки на перекрестках города Новосибирска, которые должны были быть оборудованы такими комплексами, показал, что только за летний период 2023 года на них произошло 8 ДТП, из которых 7 с причинением вреда жизни и здоровью участников дорожного движения», — сообщают в надзорном органе.
По информации РБК Новосибирск, установку видеокамер должна была осуществить компания ООО «Ровер+» из города Яровое Алтайского края. Генеральным директором является Роман Залевский, а учредителем — Данил Романцев.
Компания заключила шесть госконтрактов на сумму 110 млн рублей, все они с ЦОДД. Три контракта должны были быть выполнены в июне–июле текущего года, а еще три — до конца декабря.
Фотовидеофиксаторы планировалось установить на перекрестках улиц: Фрунзе, Красина и Кошурникова, Есенина и Никитина, Советской и Орджоникидзе, Блюхера и Котовского, Димитрова и Ленина.