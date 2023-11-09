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Водители в Новосибирске получают штрафы на 8 млн рублей с каждой камеры

Водители в Новосибирске получают штрафы на 8 млн рублей с каждой камеры

9 ноября 2023, 05:34
Фото: 1MI
В Новосибирске каждая из 93 видеокамер комплексов видеофиксации нарушений ПДД ежегодно приносит в бюджет около 8 млн рублей. Они установлены на аварийных участках дорог и способны распознавать такие нарушения, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и непристегнутый ремень.

В Министерстве транспорта области отметили, что каждая камера выписывает протоколы о нарушениях на общую сумму около 7,9 миллионов рублей. Эти деньги направляются в дорожный фонд региона.

Представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков отметил, что многие водители неправильно реагируют на установленные камеры. Они снижают скорость перед камерой, но затем снова превышают скорость, как только оказываются за ее пределами.

Координатор дорожной инспекции ОНФ в Новосибирской области Александр Стефанов предложил запретить информирование автомобилистов о местах установки камер и использование радар-детекторов, пишет НГС.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Штрафы#Эмилия Губарева#Водители#ПДД
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