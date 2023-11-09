Водители в Новосибирске получают штрафы на 8 млн рублей с каждой камеры

В Новосибирске каждая из 93 видеокамер комплексов видеофиксации нарушений ПДД ежегодно приносит в бюджет около 8 млн рублей. Они установлены на аварийных участках дорог и способны распознавать такие нарушения, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и непристегнутый ремень.