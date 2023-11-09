Водители в Новосибирске получают штрафы на 8 млн рублей с каждой камеры

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В Министерстве транспорта области отметили, что каждая камера выписывает протоколы о нарушениях на общую сумму около 7,9 миллионов рублей. Эти деньги направляются в дорожный фонд региона.
Представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков отметил, что многие водители неправильно реагируют на установленные камеры. Они снижают скорость перед камерой, но затем снова превышают скорость, как только оказываются за ее пределами.
Координатор дорожной инспекции ОНФ в Новосибирской области Александр Стефанов предложил запретить информирование автомобилистов о местах установки камер и использование радар-детекторов, пишет НГС.