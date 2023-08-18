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Новые камеры появятся в городе

Новые камеры фиксации нарушений ПДД в Новосибирске — адреса

18 августа 2023, 02:07
Фото: 1MI
Новые камеры появятся в городе

В Новосибирске установят новые камеры фиксации нарушений ПДД за 26 млн рублей

В Новосибирске планируется установить камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок 17 августа, предполагается, что за 26,4 млн рублей будет поставлено два устройства.

Камеры начнут использоваться для контроля превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал светофора и неправильной остановки перед стоп-линией.

Первую камеру установят в Железнодорожном районе Новосибирска на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Сибирской. Она будут контролировать проспект Димитрова, а также улицы Ленина и Сибирскую.

Вторую камеру разместят, а в Дзержинском районе на перекрестке улицы Красина и проспекта Дзержинского. Она будет фиксировать нарушения на улицах Гоголя, Промышленной, Шекспира и в парке «Березовая роща».

Согласно документам, работы по установке камер включают разработку плана организации движения, доставку и установку оборудования. Подрядчик также должен провести испытания, наладить работу системы и ввести ее в эксплуатацию.

Победитель торгов определится 30 августа. Установка камер должна быть завершена с 1 января по 28 февраля 2024 года. Финансирование проекта осуществят за счет средств бюджета Новосибирской области.

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#ПДД#Камеры фиксации#Госзакупки#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт#Эмилия Губарева
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