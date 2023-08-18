Новые камеры фиксации нарушений ПДД в Новосибирске — адреса

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
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Updated Сегодня, 02:09
Камеры начнут использоваться для контроля превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал светофора и неправильной остановки перед стоп-линией.
Первую камеру установят в Железнодорожном районе Новосибирска на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Сибирской. Она будут контролировать проспект Димитрова, а также улицы Ленина и Сибирскую.
Вторую камеру разместят, а в Дзержинском районе на перекрестке улицы Красина и проспекта Дзержинского. Она будет фиксировать нарушения на улицах Гоголя, Промышленной, Шекспира и в парке «Березовая роща».
Согласно документам, работы по установке камер включают разработку плана организации движения, доставку и установку оборудования. Подрядчик также должен провести испытания, наладить работу системы и ввести ее в эксплуатацию.
Победитель торгов определится 30 августа. Установка камер должна быть завершена с 1 января по 28 февраля 2024 года. Финансирование проекта осуществят за счет средств бюджета Новосибирской области.