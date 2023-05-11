Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В Новосибирске начали использовать новые комплексы видеофиксации, которые распознают пристегнутый или непристегнутый ремень безопасности в автомобиле.
Камеры установлены на нескольких улицах города, включая Кирова, 192 и Первомайскую, 100. Также видеофиксация есть на Красном проспекте, Вокзальной магистрали и улице Титова.
Штраф за езду без пристегнутого ремня безопасности и перевозку пассажиров без пристегнутых ремней составляет 1000 рублей.