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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

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Где находятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень в машине в Новосибирске

11 мая 2023, 05:33
Фото: 1MI
Штраф составляет 1 тыс. рублей

В Новосибирске установили новые камеры фиксации непристегнутого ремня в автомобиле

В Новосибирске начали использовать новейшие камеры для контроля пристегнутости ремня безопасности, сообщили в Центре организации дорожного движения региона.

В Новосибирске начали использовать новые комплексы видеофиксации, которые распознают пристегнутый или непристегнутый ремень безопасности в автомобиле.

Камеры установлены на нескольких улицах города, включая Кирова, 192 и Первомайскую, 100. Также видеофиксация есть на Красном проспекте, Вокзальной магистрали и улице Титова.

Штраф за езду без пристегнутого ремня безопасности и перевозку пассажиров без пристегнутых ремней составляет 1000 рублей.

Названы места камер в Новосибирске, где штрафуют за непристегнутый ремень
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#Эмилия Губарева#Камера#Штраф#Гибдд#Транспорт#Город#Новосибирск
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