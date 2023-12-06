В Новосибирске с УК взыскали свыше 200 тысяч рублей за сломанный позвонок

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По данным надзорного ведомства, 27 февраля несовершеннолетний спускался по лестнице возле дома по 2-му Краснодонскому переулку, 4, но поскользнулся на наледи и упал. Врачи обнаружили у него перелом грудного позвонка.
«С ООО УК „Регион“ в пользу законного представителя несовершеннолетнего ребенка взысканы денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 4 069 руб. и компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что в Новосибирске управляющая компания обвинила девушку в получении травмы на обледенелом крыльце.