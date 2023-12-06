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Суд удовлетворил требования прокуратуры

В Новосибирске с УК взыскали свыше 200 тысяч рублей за сломанный позвонок

6 декабря 2023, 10:50
Фото: 1MI
Суд удовлетворил требования прокуратуры

В Новосибирске УК заставили компенсировать травму ребенка из-за наледи

Калининский районный суд удовлетворил требования прокуратуры Новосибирской области к управляющей компании «Регион». Ее обвинили в травмировании ребенка.

По данным надзорного ведомства, 27 февраля несовершеннолетний спускался по лестнице возле дома по 2-му Краснодонскому переулку, 4, но поскользнулся на наледи и упал. Врачи обнаружили у него перелом грудного позвонка.

«С ООО УК „Регион“ в пользу законного представителя несовершеннолетнего ребенка взысканы денежные средства в счет возмещения материального ущерба в размере 4 069 руб. и компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в Новосибирске управляющая компания обвинила девушку в получении травмы на обледенелом крыльце.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Суд#Прокуратура#Компенсация#Травма#Александр Ляхов
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