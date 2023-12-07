В Новосибирске возбудили уголовное дело против замглавы городского УМВД Захарова

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По версии следствия, с февраля 2022 по апрель 2023 года Александр Захаров получал взятки от организатора сети подпольных казино. Благодаря этому замруководителя городской полицией закрывал глаза на незаконное проведение азартных игр в Октябрьском районе. В ходе расследования полицейский был задержан при участии сотрудников ФСБ.
«В настоящее время по мужчине предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Сотрудниками Следственного комитета осуществляются неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.