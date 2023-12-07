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Александра Захарова могут отправить в СИЗО

В Новосибирске возбудили уголовное дело против замглавы городского УМВД Захарова

7 декабря 2023, 07:37
Фото: 1MI
Александра Захарова могут отправить в СИЗО

В Новосибирске замруководителю городской полиции Захарову предъявили обвинение

В Новосибирске 6 декабря был задержан заместитель руководителя муниципального УМВД Александр Захаров. Сейчас в отношении силовика возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с февраля 2022 по апрель 2023 года Александр Захаров получал взятки от организатора сети подпольных казино. Благодаря этому замруководителя городской полицией закрывал глаза на незаконное проведение азартных игр в Октябрьском районе. В ходе расследования полицейский был задержан при участии сотрудников ФСБ.

«В настоящее время по мужчине предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Сотрудниками Следственного комитета осуществляются неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.

В Новосибирске задержан замруководителя городского УМВД Александр Захаров
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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Уголовное дело#Следственный комитет#Взятки#Казино#Александр Ляхов
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