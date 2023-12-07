В Новосибирске возбудили уголовное дело против замглавы городского УМВД Захарова

По версии следствия, с февраля 2022 по апрель 2023 года Александр Захаров получал взятки от организатора сети подпольных казино. Благодаря этому замруководителя городской полицией закрывал глаза на незаконное проведение азартных игр в Октябрьском районе. В ходе расследования полицейский был задержан при участии сотрудников ФСБ.