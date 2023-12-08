Концерт Ирины Салтыковой в Новосибирске сорвался — она призывает винить организаторов

В своих социальных сетях Ирина Салтыкова заявила, что организаторы концерта обманули не только артистов, но и публику. По ее словам, художникам не выплатили обещанный гонорар, а также не купили необходимое количество билетов. Кроме того, даже после отмены выступления они не удалили имена артистов с афиши.