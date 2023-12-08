Концерт Ирины Салтыковой в Новосибирске сорвался — она призывает винить организаторов

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:23
Вместе с Ириной Салтыковой в список участников концерта входили Кай Метов, Наталья Гулькина, Рома Жуков, группа «Краски» и многие другие.
В своих социальных сетях Ирина Салтыкова заявила, что организаторы концерта обманули не только артистов, но и публику. По ее словам, художникам не выплатили обещанный гонорар, а также не купили необходимое количество билетов. Кроме того, даже после отмены выступления они не удалили имена артистов с афиши.
«Возможно, и другие артисты не смогут выступить. Мы с ними не общались», — подчеркнула певица.
Кай Метов, также оказавшийся в списке участников, объявил, что его выступление в Новосибирске не состоится. Он призвал своих поклонников не доверять организаторам и информации на афише, утверждая, что между ним и организаторами нет заключенного договора на участие в концерте. Артист не получил обещанных денежных средств, поэтому его присутствие в афише является незаконным.