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Вместе с Салтыковой должны были выступить другие звёзды

Концерт Ирины Салтыковой в Новосибирске сорвался — она призывает винить организаторов

8 декабря 2023, 01:21
Фото: Официальный сайт певицы
Вместе с Салтыковой должны были выступить другие звёзды

Ирина Салтыкова отменила концерт в Новосибирске из-за обмана организаторов

Популярная российская исполнительница Ирина Салтыкова приняла решение отменить свой предстоящий концерт в Новосибирске, запланированный на 8 декабря, в связи с мошенничеством со стороны организаторов.

Вместе с Ириной Салтыковой в список участников концерта входили Кай Метов, Наталья Гулькина, Рома Жуков, группа «Краски» и многие другие.

В своих социальных сетях Ирина Салтыкова заявила, что организаторы концерта обманули не только артистов, но и публику. По ее словам, художникам не выплатили обещанный гонорар, а также не купили необходимое количество билетов. Кроме того, даже после отмены выступления они не удалили имена артистов с афиши.

«Возможно, и другие артисты не смогут выступить. Мы с ними не общались», — подчеркнула певица.

Кай Метов, также оказавшийся в списке участников, объявил, что его выступление в Новосибирске не состоится. Он призвал своих поклонников не доверять организаторам и информации на афише, утверждая, что между ним и организаторами нет заключенного договора на участие в концерте. Артист не получил обещанных денежных средств, поэтому его присутствие в афише является незаконным.

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#Общество#Новосибирск#Мошенничество#Афиша#Билеты#Концерт#Алина Гурицкая#Гонорар#Ирина Салтыкова#Кай Метов#Рома Жуков
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