Более 40 000 электрических автомобилей будет в Новосибирске к 2030 году

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:40
По мнению экспертов, к концу XXI века количество электрокаров в Новосибирске увеличится в 100 раз. Свои машины новосибирцы будут в основном заряжать, а не заправлять.
Аномальные морозы до –37℃ и ниже за окном добавили сомнений участникам форума: насколько при таком климате актуален электротранспорт, не будет ли батарея разряжаться быстрее, чем заряжаться.
Эксперты форума заявили, что электромобиль не требует прогрева, в нем сразу тепло. Для новосибирцев только этот факт может стать аргументом в пользу замены машины на более экологичный и экономичный вариант.
В своем докладе заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов рассказал, что в Новосибирске сейчас зарегистрирован 551 электрический автомобиль, в области — около 700 электрокаров, к 2030 году на дорогах Новосибирска будет 40000 автомобилей без выхлопных труб, а через 70 лет их количество вырастет в 100 раз.
В том числе, темпы развития электротранспорта будут зависеть и от количества заряжающих станций. Сейчас в городе действует более 40 ЭЗС. Часть из них была введена в действие в рамках реализации проекта «Сибирь заряжает». В 2024-м количество таких станций вырастет в два раза. По оценкам Артема Скатова, для эксплуатации 42000 электромобилей Новосибирску понадобится почти 2000 зарядных станций. Это потребует 1,3 миллиарда рублей инвестиций, часть из которых может быть государственными субсидиями.
«Новосибирцы делают выбор в пользу элетротранспорта, потому что это дешевле и удобнее, а вот чтобы стало еще и комфортнее, нужна инфраструктура — станции, где можно зарядить машину во дворах, парковочных карманах, торговых центрах. Решает рынок. Будет инфраструктура — количество электрокаров вырастет в геометрической прогрессии. Что касается системы городского транспорта, то метро и трамвай — это электротранспорт. Покупка электробусов в ближайшие 5-10 лет неактуальна для Новосибирска, но мы должны думать на перспективу, учитывая опыт Москвы и других городов», — сообщил заместитель мэра города Новосибирска Артем Скатов.
В своих докладах и ответах на вопросы эксперты делали упор на экологичность электротранспорта. Как рассказала председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова, если в Новосибирске появится 30000 электрокаров, то количество выбросов в атмосферу уменьшится на 5-7%. А это 60000 тонн азота, метана и сажи.
«Производство электроэнергии тоже требует затрат и ресурсов. Поставить фильтры на одну большую ТЭЦ и проконтролировать выбросы — задача гораздо более реалистичная, чем проверить выхлопные трубы тысяч автомобилей. Кто-то из автомобилистов задумается об экологии, но далеко не все, потому что большинство, выбирая машину, стремится сэкономить. Проблемой может стать утилизация, потому что батареи просто пойти и выбросить нельзя, об этом необходимо побеспокоиться», — высказала свое мнение Мария Сидорова.
«Сам электромобиль стоит дороже обычного авто, но его эксплуатация затем обходится дешевле. Как можно стимулировать новосибирцев? Экономическими способами. Электромобили освобождены от транспортного налога, гибриды облагаются налогом частично, но этих мер недостаточно. Я убежден: решения, предложенные на форуме, будут востребованы и реализованы, а инициативы поддержаны. Заявка на федеральное участие в строительстве зарядных станций в Новосибирске уже подана», — сообщил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.
В Новосибирске открылись станции для зарядки электрических автомобилей в рамках проекта «Сибирь заряжает».