Более 40 000 электрических автомобилей будет в Новосибирске к 2030 году

«Новосибирцы делают выбор в пользу элетротранспорта, потому что это дешевле и удобнее, а вот чтобы стало еще и комфортнее, нужна инфраструктура — станции, где можно зарядить машину во дворах, парковочных карманах, торговых центрах. Решает рынок. Будет инфраструктура — количество электрокаров вырастет в геометрической прогрессии. Что касается системы городского транспорта, то метро и трамвай — это электротранспорт. Покупка электробусов в ближайшие 5-10 лет неактуальна для Новосибирска, но мы должны думать на перспективу, учитывая опыт Москвы и других городов», — сообщил заместитель мэра города Новосибирска Артем Скатов.