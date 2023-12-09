В 2023 году активисты ТОС отправили 20 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации

Как отметил мэр Анатолий Локоть, сегодня актив ТОС не только оказывает содействие в сборе гуманитарной помощи или помогает в создании специального военного снаряжения, среди них есть участники СВО — это активисты ТОС, которые вернулись из зоны боевых действий и отмечены правительственными наградами. «Защищать свою Родину и трудиться в тылу — это традиция сибиряков со времен Великой Отечественной войны. Я горжусь тем, что с такими людьми мы сотрудничаем уже 10 лет, планируем и дальше работать сообща на благо нашего города».