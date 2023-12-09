В 2023 году активисты ТОС отправили 20 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
«За 10 лет совместной деятельности муниципалитета с органами территориального общественного самоуправления сделано очень много. ТОСы не стоят на месте и продолжают развиваться — они занимаются решением конкретных задач, которые волнуют жителей районов. Уходящий 2023 год был юбилейным для Новосибирска, и в организации праздника огромная работа была проделана территориальными общественными самоуправлениями, самым активным был вручен знак „За труд на благо города“ в честь 130-летия Новосибирска. Уверен, что совместные планы на предстоящий 2024 год будут успешно реализованы, в бюджете города на эти цели заложено дополнительное финансирование», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.
Более 20 тысяч новосибирцев участвуют в 147 ТОСах, зарегистрированных в Новосибирске. В текущем году активисты ТОС заявили на конкурс социально значимых проектов 65 проект, из них 34 проекта получили поддержку на сумму 5,5 млн рублей.
Средства направили на благоустройство территорий возле домов, установку спортивных тренажеров и игровых элементов на детских площадках, благоустройство мини-парков.
Например, силами ТОСа «Танковый» в Ленинском районе реализовали проект «Сквер у дома» на ул. Танкистов, а ТОС «Кирово» Советского района благоустроил мини-парк на ул. Боровой Партии.
В рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники ТОС по месту жительства привели в порядок 56 памятных мест: аллей, скверов, памятников погибшим героям Великой Отечественной войны и локальных войн, многие из которых были установлены силами активистов ТОСов или по их инициативе.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, акции, выставки и мероприятия — все это организовали участники ТОС.
Продолжена практика взаимодействия органов территориального общественного самоуправления с департаментом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска по муниципальной программе «Формирование современной городской среды».
Активисты ТОС активно собирают все, что необходимо участникам СВО, организуют доставку гуманитарной помощи. В помещениях территориального общественного самоуправления созданы первичные пункты сбора гуманитарной помощи, а также организована работа с общественными организациями «Своих не бросаем» и «ЗОВ 54». Силами общественников собрано более 20 тонн груза: товары первой необходимости, медицинские препараты, теплые вещи, балаклавы и др.
Председатель ТОС «Лада» Илья Родин вернулся из зоны СВО. На итоговом собрании ему вручили государственную награду Российской Федерации «Орден Суворова». «Хочу от лица всех бойцов и от себя лично поблагодарить всех председателей, активистов ТОС, депутатский корпус, руководство города и своего любимого Дзержинского района за то, что вы делаете для ребят на передовой. Мы чувствуем вашу поддержку, большое спасибо и низкий вам поклон», — сказал Илья Родин.
Как отметил мэр Анатолий Локоть, сегодня актив ТОС не только оказывает содействие в сборе гуманитарной помощи или помогает в создании специального военного снаряжения, среди них есть участники СВО — это активисты ТОС, которые вернулись из зоны боевых действий и отмечены правительственными наградами. «Защищать свою Родину и трудиться в тылу — это традиция сибиряков со времен Великой Отечественной войны. Я горжусь тем, что с такими людьми мы сотрудничаем уже 10 лет, планируем и дальше работать сообща на благо нашего города».
Реабилитационными сертификатами воспользовались более 440 раненых бойцов.