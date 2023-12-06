Реабилитационным сертификатом воспользовались более 440 раненных бойцов СВО

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
«Реабилитационный сертификат для участников СВО», Губернаторский проект, пользуется большим успехов в Новосибирской области, сообщил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов. По его словам, программа постоянно расширяется и становится более масштабной.
На данный момент в Минтруда поступили более 700 заявлений на предоставление такого сертификата. Он выдан уже 446 бойцам СВО.
Владимир Машанов отметил, что к проекту даже стало активно подключаться бизнес-сообщество. Раненные военнослужащие теперь могут бесплатно воспользоваться услугами спортивных центров и бассейнов.
Также в рамках проекта бойцы могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Кроме того, им оказывается содействие в трудоустройстве. Для них проводятся физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия, оказывается стоматологическая помощь.
Сейчас шесть учреждений региона работают в рамках Губернаторского проекта. В них можно пройти двухнедельный курс реабилитации. Одно из таких учреждений «Рассвет» находится в Бердске. Туда направляют людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и при наличии других заболеваний.
Для каждого участника спецоперации здесь разрабатывают индивидуальную программу. В лечении используется уникальное медицинское оборудование. Здесь же, например, проходит лечение Семен Баранов.
«Я нахожусь на реабилитации в санатории „Рассвет“ пятый день и уже заметны улучшения. Карбокситерапия, гидромассаж, ЛФК и медикаментозное лечение — все эти процедуры в комплексе дают хорошие результаты. Хотя еще и на костылях, но мне уже легче передвигаться», — рассказа участник проекта Семен.
Губернаторский проект — это реабилитационный сертификат для комплексной реабилитации участников СВО. Он реализуется в Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова. Подробную информацию можно узнать на сайте министерства труда и социального развития региона.