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Реабилитацию проходит боец после 25 осколочных ранений

Реабилитационным сертификатом воспользовались более 440 раненных бойцов СВО

6 декабря 2023, 04:27
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Реабилитацию проходит боец после 25 осколочных ранений
В рамках Губернаторского проекта наибольшим спросом среди участников специальной военной операции пользуются социально-медицинские услуги. По реабилитационному сертификату сейчас они доступны в шести учреждениях Новосибирской области.

«Реабилитационный сертификат для участников СВО», Губернаторский проект, пользуется большим успехов в Новосибирской области, сообщил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов. По его словам, программа постоянно расширяется и становится более масштабной.

На данный момент в Минтруда поступили более 700 заявлений на предоставление такого сертификата. Он выдан уже 446 бойцам СВО.

Владимир Машанов отметил, что к проекту даже стало активно подключаться бизнес-сообщество. Раненные военнослужащие теперь могут бесплатно воспользоваться услугами спортивных центров и бассейнов.

Также в рамках проекта бойцы могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Кроме того, им оказывается содействие в трудоустройстве. Для них проводятся физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия, оказывается стоматологическая помощь.

Сейчас шесть учреждений региона работают в рамках Губернаторского проекта. В них можно пройти двухнедельный курс реабилитации. Одно из таких учреждений «Рассвет» находится в Бердске. Туда направляют людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и при наличии других заболеваний.

Для каждого участника спецоперации здесь разрабатывают индивидуальную программу. В лечении используется уникальное медицинское оборудование. Здесь же, например, проходит лечение Семен Баранов.

«Я нахожусь на реабилитации в санатории „Рассвет“ пятый день и уже заметны улучшения. Карбокситерапия, гидромассаж, ЛФК и медикаментозное лечение — все эти процедуры в комплексе дают хорошие результаты. Хотя еще и на костылях, но мне уже легче передвигаться», — рассказа участник проекта Семен.

Губернаторский проект — это реабилитационный сертификат для комплексной реабилитации участников СВО. Он реализуется в Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова. Подробную информацию можно узнать на сайте министерства труда и социального развития региона.

Военный после 25 осколочных ранений проходит реабилитацию под Новосибирском
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