Реабилитационным сертификатом воспользовались более 440 раненных бойцов СВО

Сейчас шесть учреждений региона работают в рамках Губернаторского проекта. В них можно пройти двухнедельный курс реабилитации. Одно из таких учреждений «Рассвет» находится в Бердске. Туда направляют людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и при наличии других заболеваний.