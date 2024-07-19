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Реабилитационный сертификат

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Июль
Более 700 участников СВО в отпуске получили медпомощь в Новосибирской области
С 2023 года в нашем регионе военнослужащие во время отпуска могут обратиться в гражданские медицинские учреждения за стоматологической, психологической и экстренной помощью.
19 июля, 06:54
Продлен Губернаторский сертификат для реабилитации новосибирцев-участников СВО
Действие реабилитационного сертификата, который выдают участникам СВО, продлили по решению губернатора Андрея Травникова, сообщили в правительстве.
17 июля, 11:18
Декабрь 2023
Реабилитационным сертификатом воспользовались более 440 раненных бойцов СВО
В рамках Губернаторского проекта наибольшим спросом среди участников специальной военной операции пользуются социально-медицинские услуги. По реабилитационному сертификату сейчас они доступны в шести учреждениях Новосибирской области.
6 декабря 2023, 04:27

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