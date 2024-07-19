Более 700 участников СВО в отпуске получили медпомощь в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
За медицинской помощью обратились 745 бойцов, которые находятся в отпуске. Они в короткие сроки лечили зубы в стоматологиях, предъявляя отпускной талон. Сделать это может любой желающий участник СВО.
Кроме того, военные обращаются и к психологам. В рамках взаимодействия министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» были сформированы бригады психотерапевтов и психологов. В текущем году их помощь понадобилась 24 бойцам.
Стоит напомнить, что в регионе действует Губернаторский сертификат, благодаря которому военнослужащие могут получить не только медицинскую помощь, но и социальную. Недавно срок его действия продлили до двух лет. Без помощи не остаются и семьи бойцов. Их обслуживают в приоритетном порядке.