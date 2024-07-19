Более 700 участников СВО в отпуске получили медпомощь в Новосибирской области

Стоит напомнить, что в регионе действует Губернаторский сертификат, благодаря которому военнослужащие могут получить не только медицинскую помощь, но и социальную. Недавно срок его действия продлили до двух лет. Без помощи не остаются и семьи бойцов. Их обслуживают в приоритетном порядке.