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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Бойцам оказывают помощь

Более 700 участников СВО в отпуске получили медпомощь в Новосибирской области

19 июля 2024, 06:54
Фото: atas.info
Бойцам оказывают помощь
С 2023 года в нашем регионе военнослужащие во время отпуска могут обратиться в гражданские медицинские учреждения за стоматологической, психологической и экстренной помощью.

За медицинской помощью обратились 745 бойцов, которые находятся в отпуске. Они в короткие сроки лечили зубы в стоматологиях, предъявляя отпускной талон. Сделать это может любой желающий участник СВО.

Кроме того, военные обращаются и к психологам. В рамках взаимодействия министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» были сформированы бригады психотерапевтов и психологов. В текущем году их помощь понадобилась 24 бойцам.

Стоит напомнить, что в регионе действует Губернаторский сертификат, благодаря которому военнослужащие могут получить не только медицинскую помощь, но и социальную. Недавно срок его действия продлили до двух лет. Без помощи не остаются и семьи бойцов. Их обслуживают в приоритетном порядке.

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