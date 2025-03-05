atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 10:41

Published 5 марта, 10:41

Modified 5 марта, 10:43

Updated 5 марта, 10:43

Участники СВО проходят восстановление

В Новосибирской области участникам СВО выдали 1317 реабилитационных сертификатов

5 марта 2025, 10:41
Фото: atas.info. Участники СВО проходят восстановление
В Новосибирской области участники СВО получили 1317 губернаторских реабилитационных сертификатов за два года, о чем сообщили в правительстве.

Поддержка участников СВО постоянно контролируется губернатором региона Андреем Травниковым.

«В Новосибирской области 2 года реализуется Губернаторский проект „Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение“. Это успешный и уже известный в других субъектах РФ региональный проект, получивший высокую оценку на федеральном уровне», — сказал в ходе пресс-тура 5 марта заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

Сам проект постоянно меняется: расширяются категории получателей и перечень услуг, продлевается срок действия сертификата до двух лет, растет количество участников проекта — реабилитационных центров, сокращается список необходимых для получения сертификата документов и период рассмотрения заявления.

Среди направлений сертификата есть социально-медицинская реабилитация, дополнительное профессиональное образование, содействие в трудоустройстве, получении медицинской помощи и установлении инвалидности, прокат технических средств реабилитации, социальные услуги, возможность посещения физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий, зубопротезирование.

Губернатор Травников контролирует реализацию значимых проектов в Баганском районе
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Андрей Травников призвал укреплять малые предприятия в НовосибирскеГубернатор Андрей Травников обозначил ключевые задачи по реализации новых нацпроектовГубернатор Травников поставил задачи по развитию ИТ-отрасли в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Сертификат#Участник СВО#Реабилитационный сертификат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика