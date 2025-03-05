В Новосибирской области участникам СВО выдали 1317 реабилитационных сертификатов

Posted 5 марта, 10:41
Published 5 марта, 10:41
Modified 5 марта, 10:43
Updated 5 марта, 10:43
Поддержка участников СВО постоянно контролируется губернатором региона Андреем Травниковым.
«В Новосибирской области 2 года реализуется Губернаторский проект „Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение“. Это успешный и уже известный в других субъектах РФ региональный проект, получивший высокую оценку на федеральном уровне», — сказал в ходе пресс-тура 5 марта заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.
Сам проект постоянно меняется: расширяются категории получателей и перечень услуг, продлевается срок действия сертификата до двух лет, растет количество участников проекта — реабилитационных центров, сокращается список необходимых для получения сертификата документов и период рассмотрения заявления.
Среди направлений сертификата есть социально-медицинская реабилитация, дополнительное профессиональное образование, содействие в трудоустройстве, получении медицинской помощи и установлении инвалидности, прокат технических средств реабилитации, социальные услуги, возможность посещения физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий, зубопротезирование.