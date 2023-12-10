«Единая Россия» открыла две Парты Героя в городе Обь Новосибирской области

«Открытие Парт Героев в школах важно для сохранения памяти о подвиге наших земляков. Проект реализуется „Единой Россией“ совместно с министерством образования уже больше пяти лет. За это время в Новосибирской области Парты появились в 87 образовательных учреждениях. География проекта включает в себя не только города, но и небольшие поселения. Это не музейный экспонат. За Партами будут учиться дети, которые, возможно, в дальнейшем выберут профессию военного и станут новыми героями нашей страны», — сказала депутат областного заксобрания Юлия Швец («Единая Россия»).