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Открытие Парты Героя в школе №2 города Обь, Новосибирской области.

«Единая Россия» открыла две Парты Героя в городе Обь Новосибирской области

10 декабря 2023, 06:58
Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».
Открытие Парты Героя в школе №2 города Обь, Новосибирской области.
Парты Героя открыли в городе Обь в школе №2.

Первая Парта посвящена подполковнику Воздушно-космических сил РФ Валерию Матвееву, принимавшему участие в боевых действиях в Чеченской Республике и миротворческих миссиях в странах Африки, а также военной операции в Сирии, где он погиб при выполнении боевой задачи. Посмертно награждён орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ещё одной Парте Героя дали имя выпускника школы Романа Параманюка, мобилизованного в сентябре 2022 года. Он служил в мотострелковых войсках, помогал с доставкой помощи на фронт. Погиб при исполнении воинского долга в июне 2023 года. Посмертно награждён орденом Мужества.

Открытие Парты Героя в школе №2 города Обь, Новосибирской области.Открытие Парты Героя в школе №2 города Обь, Новосибирской области.
Открытие Парты Героя в школе №2 города Обь, Новосибирской области.Открытие Парты Героя в школе №2 города Обь, Новосибирской области.
Открытие Парты Героя в школе №2 города Обь, Новосибирской области.
Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

«Открытие Парт Героев в школах важно для сохранения памяти о подвиге наших земляков. Проект реализуется „Единой Россией“ совместно с министерством образования уже больше пяти лет. За это время в Новосибирской области Парты появились в 87 образовательных учреждениях. География проекта включает в себя не только города, но и небольшие поселения. Это не музейный экспонат. За Партами будут учиться дети, которые, возможно, в дальнейшем выберут профессию военного и станут новыми героями нашей страны», — сказала депутат областного заксобрания Юлия Швец («Единая Россия»).

Почётное право сесть первой за Парту Героя получила ученица 10 класса Наталья Гольтман. Она хорошо учится, занимается спортом, принимает участие в культурных мероприятиях.

Напомним, образовательный проект «Парта Героя», который запустила «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа», в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учёбе и активное участие в жизни школы.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#СВО#Ольга Храмушкина
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