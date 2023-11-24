ТОП-8 секций по робототехнике для детей в Новосибирске

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Секция робототехники предлагает занятия для дошкольников от 4 лет и школьников до 6 класса. Детей обещают научить азам конструирования и робототехники, собирать различные механизмы, строить роботов, работать с программой и создавать проекты. Найти отзывы об этой секции не удалось. На сайте говорится, что по городу работают десятки филиалов. В основном, они располагаются в школах в разных районах города. Стоимость абонемента на 4 занятия по 1,5 часа «Детский сад» — 2800 рублей, а абонемента на 4 занятия по 2 часа «Школа» — 3200 рублей.
Курс робототехники для детей от 4 до 14 лет. Школа предлагает бесплатное пробное занятие. Адрес кружка: м. «Красный проспект», ул. Фрунзе, д. 5, оф. 201. Стоимость: 5000 рублей в месяц за 8 занятий. Отзывов о центре нет.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества „Октябрьский“ также предлагает секции по робототехнике. Оплата за час — 97 рублей. На занятиях в секции „Робототехника“ дети узнают основы механики, программирования и конструирования, учатся работать в малых и больших группах, а также приобретут навыки презентации своих проектов.
Курс робототехники и программирования для детей от 5 до 17 лет. По городу более 10 филиалов. Цена — от 492 рублей в час. Новосибирцы оставляют много отзывов по поводу данной школы: «Место не про знание! Дети ходят общаться и развлекаться. чем выше уровень тем становится печальнее», «Ребенок занимается пятый год, всегда ходит на занятия с интересом! Занимаемся в филиале в Красногорске, в армаде! Хотелось, чтобы преподаватели были более требовательны к ученикам!».
Курсы робототехники от 4 до 14 лет. На сайте предлагают разные тарифы от 3200 до 3700 — в зависимости от возраста и уровня подготовки. Школа находится на улице Ельцовская, 20. Детей обещают научить сборке роботов в игровой форме, а также пониманию законов физического мира, физики, математики.
Курс для детей от 5-8 лет. Они изучают датчики, механизмы и алгоритмы, знакомятся с типами передач. На каждом занятии ученики не просто конструируют, но и программируют своих роботов в специальной среде разработки LEGO. Стоимость обучения — 5600 рублей в месяц. Новосибирцы жалуются только на дорогое обучение.
Возраст учеников от 5 до 70 лет. Стоимость обучения — 3000 рублей. Группы не более 8 человек. Занятия ведут опытные профессиональные сотрудники, выпускники ведущих технических ВУЗов. Родители однажды пожаловались только на запах кофе в коридоре.
Кружок от 7 до 16 лет. Стоимость 5000 рублей в месяц за 4 занятия по 2,5 часа. Уровень сложности — «с нуля», базовый, продвинутый. На сайте указано три адреса: Новосибирск, ул. Комсомольский проспект 24, офис 209, Новосибирск, ул. Горский микрорайон, 10 г., Бердск ул. Ленина 89/8, офис 606. Отзывов о школе найти не удалось.