ТОП-8 секций по робототехнике для детей в Новосибирске

Курс робототехники и программирования для детей от 5 до 17 лет. По городу более 10 филиалов. Цена — от 492 рублей в час. Новосибирцы оставляют много отзывов по поводу данной школы: «Место не про знание! Дети ходят общаться и развлекаться. чем выше уровень тем становится печальнее», «Ребенок занимается пятый год, всегда ходит на занятия с интересом! Занимаемся в филиале в Красногорске, в армаде! Хотелось, чтобы преподаватели были более требовательны к ученикам!».