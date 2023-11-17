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Застройщик из Барнаула построит и подарит школу Новосибирску

Застройщик из Барнаула построит и подарит школу Новосибирску

17 ноября 2023, 02:56
Фото: 1MI
Школа могут построить на улице Краузе в Новосибирске. Мэрии Новосибирска предложил построить учебное заведение барнаульский застройщик.

Барнаульский застройщик построит и подарит Новосибирску школу, о чем рассказал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в эфире радио «Городская волна».

Компания «Союз-Инвест» сейчас осваивает в Новосибирске территорию площадью около 10 гектар. Они предложили построить школу за свои деньги и передать бесплатно ее городу.

Пока мэрия и застройщик обсуждают технические моменты. Учебное заведение хотят возвести рядом с 6-м микрорайоном. Кроме того, эта же компания вскоре передаст в дар детский сад на улице Островского.

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#Новосибирск#Школа#Строительство#Эмилия Губарева
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