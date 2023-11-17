Застройщик из Барнаула построит и подарит школу Новосибирску

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
Барнаульский застройщик построит и подарит Новосибирску школу, о чем рассказал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в эфире радио «Городская волна».
Компания «Союз-Инвест» сейчас осваивает в Новосибирске территорию площадью около 10 гектар. Они предложили построить школу за свои деньги и передать бесплатно ее городу.
Пока мэрия и застройщик обсуждают технические моменты. Учебное заведение хотят возвести рядом с 6-м микрорайоном. Кроме того, эта же компания вскоре передаст в дар детский сад на улице Островского.