Новую школу с бассейном построят у Заельцовского бора в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Участок, на котором будет возведен объект, занимает площадь в 19,7 тысяч квадратных метров. В школе предусмотрено наличие бассейна, спортивных залов и трансформаторной подстанции.
Строительство будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе будет построен учебный блок для начальной и общей школы. Это здание высотой в пять этажей со 199 помещениями. Вместимость этого блока составит 342 человека.
На втором этапе будет возведен трехэтажный блок с бассейном и спортивными залами. Общая вместимость этого объекта составит 128 человек. В нем будет обустроено 98 помещений.
На третьем этапе будет построен блок для средней школы. Это шестиэтажное здание с подземным этажом. Общая площадь этого блока составит 4,7 тысяч квадратных метров. Внутри будут расположены 183 помещения, которые смогут вместить 285 человек.