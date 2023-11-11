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Новую школу с бассейном построят у Заельцовского бора в Новосибирске

Новую школу с бассейном построят у Заельцовского бора в Новосибирске

11 ноября 2023, 02:05
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Заельцовском районе Новосибирска планируется строительство новой школы. Она будет расположена на улице Победы рядом с Заельцовским бором. Разрешение на строительство было выдано мэрией 9 ноября.

Участок, на котором будет возведен объект, занимает площадь в 19,7 тысяч квадратных метров. В школе предусмотрено наличие бассейна, спортивных залов и трансформаторной подстанции.

Строительство будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе будет построен учебный блок для начальной и общей школы. Это здание высотой в пять этажей со 199 помещениями. Вместимость этого блока составит 342 человека.

На втором этапе будет возведен трехэтажный блок с бассейном и спортивными залами. Общая вместимость этого объекта составит 128 человек. В нем будет обустроено 98 помещений.

На третьем этапе будет построен блок для средней школы. Это шестиэтажное здание с подземным этажом. Общая площадь этого блока составит 4,7 тысяч квадратных метров. Внутри будут расположены 183 помещения, которые смогут вместить 285 человек.

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#Общество#Новосибирск#Школа#Бассейн#Строительство#Эмилия Губарева#Спортивные залы
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