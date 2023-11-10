За 38 млн на торги выставили землю на левобережье Новосибирска — там построят ЖК

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 01:49
Updated Сегодня, 01:49
Площадь предлагаемого участка на левобережье составляет 15,302 тыс. квадратов, и его начальная цена составит 38,109 млн рублей. В случае победы на аукционе, победитель получит право заключить договор о комплексном развитии территории на срок до конца 2031 года.
На этом участке планируется построить жилые комплексы, образовательные и административные здания, а также небольшие магазины. Максимально возможное количество этажей для строений — 25.
Участок расположен на левом берегу города в Ленинском районе и находится недалеко от станции метро. В данный момент на этой территории есть восемь старых деревянных домов, высотой от 2 до 3 этажей, которые признаны аварийными и должны быть снесены.
Победитель аукциона обязан до конца 2024 года разработать план благоустройства территории. Расселение домов должно быть проведено к 1 июлю 2027 года, а само строительство должно быть завершено к 1 октября 2031 года. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 декабря текущего года.