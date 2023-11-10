За 38 млн на торги выставили землю на левобережье Новосибирска — там построят ЖК

Победитель аукциона обязан до конца 2024 года разработать план благоустройства территории. Расселение домов должно быть проведено к 1 июлю 2027 года, а само строительство должно быть завершено к 1 октября 2031 года. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 декабря текущего года.