atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:47

Published Сегодня, 01:47

Modified Сегодня, 01:49

Updated Сегодня, 01:49

На торги за 38 млн рублей выставили землю в Ленинском районе Новосибирска

За 38 млн на торги выставили землю на левобережье Новосибирска — там построят ЖК

10 ноября 2023, 01:47
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

На торги за 38 млн рублей выставили землю в Ленинском районе Новосибирска

Мэрия Новосибирска объявила о предстоящем аукционе, на котором будет продаваться земельный участок в Ленинском районе города. Он запланирован на 8 декабря.

Площадь предлагаемого участка на левобережье составляет 15,302 тыс. квадратов, и его начальная цена составит 38,109 млн рублей. В случае победы на аукционе, победитель получит право заключить договор о комплексном развитии территории на срок до конца 2031 года.

На этом участке планируется построить жилые комплексы, образовательные и административные здания, а также небольшие магазины. Максимально возможное количество этажей для строений — 25.

Участок расположен на левом берегу города в Ленинском районе и находится недалеко от станции метро. В данный момент на этой территории есть восемь старых деревянных домов, высотой от 2 до 3 этажей, которые признаны аварийными и должны быть снесены.

Победитель аукциона обязан до конца 2024 года разработать план благоустройства территории. Расселение домов должно быть проведено к 1 июлю 2027 года, а само строительство должно быть завершено к 1 октября 2031 года. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 декабря текущего года.

Новый оздоровительный комплекс с бассейном построят в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
За полмиллиарда рублей на торги выставили крупный участок в НовосибирскеМэрия Новосибирска хочет продать свою долю в автовокзале в 2024 году«Проблема нерешима»: мэрия Новосибирска о контрактах с недобросовестными подрядчиками
#Новосибирск#Строительство#Мэрия#Земля#Аукцион#Торги#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Миллиарды «Сибантрацита»: кто стоит за крахом угольного гиганта
7 ноября, 02:36
Сельхозземли под Искитимом отдали бывшему «Сибантрациту» — 34 футбольных поля
Вчера, 06:31
Билеты в ледовый городок на Михайловской набережной подорожают в Новосибирске
Вчера, 05:04
Новые размеры детских пособий с 1 января 2024 назвали в СФР Новосибирской области
Вчера, 09:18
Новосибирцы решили заменить на гербе Убинского района гуся самолетом: правда или фейк
Вчера, 10:03
В честь Дня Сибири новосибирцы выстроились в огромную надпись «Сибирь»
Вчера, 01:21