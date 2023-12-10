Эксперты ЭИСИ: большинство россиян хотят выдвижения Путина на новый срок

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:17
По словам руководителя департамента политических исследований ВЦИОМ Михаила Мамонова, выборы — показатель нормальности общества, стабильности политической ситуации, и Россия демонстрирует эту нормальность и стабильность.
«Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы Президента России, это высокий показатель. 84% россиян считают выборы Президента РФ важным событием для себя лично. Среди декларирующих участие в выборах — 92%. 89% россиян считают выборы Президента РФ важным событием для страны. Среди декларирующих участие в выборах — 94%. 78% опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах Президента. Этот показатель подтверждает значимость предстоящих выборов для россиян. Среди базовых мотивов участия в выборах у людей — патриотический (91%) и мотив будущего, связанный с семьей (68%)», — сообщил Мамонов, опираясь на данные всероссийского социологического опроса. В исследовании участвовало 1600 взрослых респондентов.
Большинство россиян уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, и этот запрос вырос более, чем вдвое за последние годы. Это подтверждают данные исследования Фонда «Общественное мнение», которые озвучила управляющий директор проектов Фонда Лариса Паутова.
То, что в обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина, неудивительно, уверен Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ: «В обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина для участия в выборах президента. А кто ещё может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще, к победе нашей правоты. Участие президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания».
Участие в демократических процедурах — это гражданский долг. Это очень важно. Эти процедуры были присущи нашей политической культуры практически с первых веков нашего государства, подчеркнул политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков: «Данные социологических опросов позволяют судить и о базовых мотивах участия избирателей в предстоящих выборах. С одной стороны, это понимание того факта, что участие обеспечит надежность, стабильность, уверенность в будущем. С другой стороны, это гордость за страну, за лидера, это продолжающийся эффект консолидации вокруг флага. Можно прогнозировать, что предстоящее голосование будет ценностно мотивированным».
По словам Глеба Кузнецова, руководителя Экспертного совета ЭИСИ, Запад не упустит возможности вмешаться в российские президентские выборы, как делал это всегда.
«Выборы в России будут проходить не только в России, но и в контексте внешнеполитических отношений нашей страны. У оппонентов есть цель нанести России стратегического поражения. Основные инструменты для этого: непризнание выборов, провокации, утверждения, что выборы прошли нечестно, неправильно. Тем не менее, легитимность этих выборов будет обеспечена за счёт высокого уровня участия граждан и их высокого доверия», — подчеркнул Глеб Кузнецов.