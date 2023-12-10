Эксперты ЭИСИ: большинство россиян хотят выдвижения Путина на новый срок

То, что в обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина, неудивительно, уверен Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ: «В обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина для участия в выборах президента. А кто ещё может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще, к победе нашей правоты. Участие президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания».