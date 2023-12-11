День Конституции 2023: выходной или рабочий в производственном календаре

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В СССР День Конституции отмечался 5 декабря в связи с одобрением в 1936 году Основного закона советского государства. В 1977 году был разработан и принят новый вариант документа, в связи с чем дата праздника была перенесена на 7 октября. «Конституция развитого социализма» фактически продолжала действовать даже после распада СССР в 1991 году.
При этом разработка нового документа началась 16 октября 1990 года как Конституция РСФСР, но постоянно затягивалась. После октябрьского кризиса 1993 года президент Борис Ельцин подписал указ о всенародном голосовании за проект Конституции РФ. В итоге Основной закон Российской Федерации был принят 12 декабря и окончательно вступил в силу 25 декабря.
При этом в Конституцию были внесены поправки 4 июля 2020 года.
С 1994 по 2004 год День Конституции в России официально являлся выходной и праздничной датой. Однако 24 декабря 2004 года в Госдуме были приняты поправки в Трудовой кодекс, исключающие его из списка праздничных дней. Уже с 2005 года 12 декабря стал рабочим днем. При этом День Конституции по-прежнему сохраняется в перечне памятных дат России.
В 2023 году 12 декабря выпадает на вторник, поэтому он является полноценным рабочим днем.