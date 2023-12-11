День Конституции 2023: выходной или рабочий в производственном календаре

С 1994 по 2004 год День Конституции в России официально являлся выходной и праздничной датой. Однако 24 декабря 2004 года в Госдуме были приняты поправки в Трудовой кодекс, исключающие его из списка праздничных дней. Уже с 2005 года 12 декабря стал рабочим днем. При этом День Конституции по-прежнему сохраняется в перечне памятных дат России.