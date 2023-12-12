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Аномальные холода привели к увеличению возгораний автомобилей

В Новосибирске во время морозов сгорели 12 автомобилей

12 декабря 2023, 12:00
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Аномальные холода привели к увеличению возгораний автомобилей

В Новосибирске во время аномальных холодов полностью сгорели 12 автомобилей

Новосибирскую область на неделю сковали суровые морозы до -40 градусов. Холода привели к увеличению поломок автомобилей и их возгоранию.

Холодная погода поспособствовала увеличению чрезвычайных ситуаций с автомобильным транспортом. Основной причиной являются ошибки в эксплуатации.

«По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, сгорели 12 автомобилей. Главная причина бед — нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства и электрооборудования», — рассказали в пресс-центре администрации города Новосибирска.
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Новосибирцам напомнили основные правила техники безопасности. Важно следить за исправностью сигнализации с функцией автозапуска, не использовать для подогрева автомобиля источники открытого огня и не заряжать аккумуляторы непосредственно на транспортном средстве. Кроме того, не нужно самостоятельно ремонтировать топливную аппаратуру без наличия нужных навыков.

Если же автомобиль загорелся, нужно срочно съехать на обочину подальше от людей, выключить зажигание и высадить пассажиров. После этого желательно отбежать от машины во избежание взрыва. Если возгорание произошло со стороны капота, важно использовать огнетушитель, песок или землю.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Автомобили#Мэрия Новосибирска#Морозы#На градуснике -50°C — как проходят лютые морозы в Новосибирске#Александр Ляхов
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