В Новосибирске во время морозов сгорели 12 автомобилей

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Холодная погода поспособствовала увеличению чрезвычайных ситуаций с автомобильным транспортом. Основной причиной являются ошибки в эксплуатации.
«По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, сгорели 12 автомобилей. Главная причина бед — нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства и электрооборудования», — рассказали в пресс-центре администрации города Новосибирска.
Новосибирцам напомнили основные правила техники безопасности. Важно следить за исправностью сигнализации с функцией автозапуска, не использовать для подогрева автомобиля источники открытого огня и не заряжать аккумуляторы непосредственно на транспортном средстве. Кроме того, не нужно самостоятельно ремонтировать топливную аппаратуру без наличия нужных навыков.
Если же автомобиль загорелся, нужно срочно съехать на обочину подальше от людей, выключить зажигание и высадить пассажиров. После этого желательно отбежать от машины во избежание взрыва. Если возгорание произошло со стороны капота, важно использовать огнетушитель, песок или землю.