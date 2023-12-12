В Новосибирске во время морозов сгорели 12 автомобилей

Если же автомобиль загорелся, нужно срочно съехать на обочину подальше от людей, выключить зажигание и высадить пассажиров. После этого желательно отбежать от машины во избежание взрыва. Если возгорание произошло со стороны капота, важно использовать огнетушитель, песок или землю.