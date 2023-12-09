В морозы в Новосибирске растет бизнес по отогреву машин — 5 тысяч за выезд

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Предприимчивые новосибирцы активно зарабатывают на морозах, предлагая услуги по отогреву машин. На сайтах объявлений услуги по отогреву стоят от 3 до 5 тысяч рублей. По вызову автомобилистов, у которых не заводится машина, мастера выезжают с тепловыми пушками.
Как сообщают мастера, в среднем на то, чтобы отогреть машину требуется 30-40 минут. Есть варианты и за 1,5-2 тысячи рублей — с обычным прогревом или с прогревом выхлопной трубы. Но, как отмечают мастера, проводить обогрев требуется грамотно, так как тепловой пушкой можно повредить автомобиль, сжечь проводку или перегреть масло.
Новосибирцы устроили заплыв на сапбордах в мороз.