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Морозы держатся неделю

Морозы до -43 задержатся в Новосибирске еще несколько дней — когда ждать тепло

12 декабря 2023, 01:27
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Морозы держатся неделю

До -43 градусов похолодало в Новосибирской области 12 декабря

В Новосибирской области ожидается продолжение аномальных морозов, с температурой до -43 градусов, включая гололедицу и изморозь, однако к концу недели ожидается потепление.

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается очень холодная погода. 13 декабря столбики термометров упадут до -43…-44 градусов по данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС. В некоторых районах области сегодня аномально похолодало.

А уже сегодня, 12 декабря, ожидается до -37 градусов мороза со слабым северо-восточным ветром. Местами возможна изморозь, а на дорогах может быть гололедица.

В Новосибирске будет немного теплее — до -32 градусов мороза. Но радует то, что 13 декабря должен быть последним холодным днем, и уже к концу недели погода начнет потеплеть.

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