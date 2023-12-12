Морозы до -43 задержатся в Новосибирске еще несколько дней — когда ждать тепло

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается очень холодная погода. 13 декабря столбики термометров упадут до -43…-44 градусов по данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС. В некоторых районах области сегодня аномально похолодало.
А уже сегодня, 12 декабря, ожидается до -37 градусов мороза со слабым северо-восточным ветром. Местами возможна изморозь, а на дорогах может быть гололедица.
В Новосибирске будет немного теплее — до -32 градусов мороза. Но радует то, что 13 декабря должен быть последним холодным днем, и уже к концу недели погода начнет потеплеть.