Бердчанин украл в банкомате 6 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Предприимчивый бердчанин переводил деньги на банковские карты подставных лиц. Операции по переводу и снятию денег осуществлялись через банкомат в одном из торговых центров. В общей сложности было украдено 6 миллионов рублей.
«13 декабря 2023 года приговором Бердского городского суда Новосибирской области Игорь Суковатых признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере)», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Свою вину мужчина категорически отрицал. Тем не менее, ему придется провести пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима и вернуть похищенное.