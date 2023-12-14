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Бердчанин украл деньги через банкомат

Бердчанин украл в банкомате 6 миллионов рублей

14 декабря 2023, 09:49
Фото: 1MI
Бердчанин украл деньги через банкомат

В Бердске вынесли приговор за хищение 6 миллионов рублей через банкомат

В Бердске вынесли приговор местному жителю. Его признали виновным в краже денежных средств через банкомат.

Предприимчивый бердчанин переводил деньги на банковские карты подставных лиц. Операции по переводу и снятию денег осуществлялись через банкомат в одном из торговых центров. В общей сложности было украдено 6 миллионов рублей.

«13 декабря 2023 года приговором Бердского городского суда Новосибирской области Игорь Суковатых признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере)», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».

Свою вину мужчина категорически отрицал. Тем не менее, ему придется провести пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима и вернуть похищенное.

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