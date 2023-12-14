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Александр Бушков признал свою вину

В Новосибирске прошло первое заседание по делу мажора, насмерть сбившего женщину

14 декабря 2023, 09:20
Фото: Управление судебного департамента в НСО
Александр Бушков признал свою вину

В Новосибирске прошло первое заседание по смертельному ДТП на Серебренниковской

В Новосибирске Центральный районный суд начал рассматривать громкое дело Александра Бушкова. Молодого человека обвиняют в смертельном ДТП, в котором погибла помощник депутата Майиса Мамедова Инна Шукман.

Александра Бушкова начали судить за нарушение правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление места совершения аварии. Молодому человеку грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

«В ходе судебного заседания огласили обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств, допросили родственников погибшей женщины. Вину подсудимый признал полностью», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Следующее судебное заседание назначено на 19 января 2024 года.

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Трагедия произошла ранним утром 14 апреля. 22-летний юноша на огромной скорости врезался в женщину, переходившую дорогу в районе перекрестка на улице Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Сибирячка скончалась на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Позже Александра Бушкова задержали во дворах по улице Орджоникидзе.

Стоит напомнить, что Александр Бушков является сыном экс-депутата Алтайского края Николая Бушкова, находящегося под следствием в рамках уголовных дел о незаконной рубке леса и продаже древесины.

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