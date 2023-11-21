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ДТП произошло на улице Серебренниковской

В Новосибирске начнут судить депутатского сынка-мажора, насмерть сбившего женщину

21 ноября 2023, 10:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
ДТП произошло на улице Серебренниковской

В Новосибирской области начнется судебный процесс по ДТП на Серебренниковской

В Новосибирске 22 ноября начнется первое судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Серебренниковской. 22-летнего Александра Бушкова обвиняют в «пьяном» вождении и побеге с места аварии.

Как сообщает Сиб.фм, обвиняемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Александра Бушкова будут судить за нарушение правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление места совершения аварии.

Трагедия произошла ранним утром 14 апреля. 22-летний юноша на огромной скорости врезался в женщину, переходившую дорогу в районе перекрестка на улице Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Сибирячка скончалась на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Позже Александра Бушкова задержали во дворах по улице Орджоникидзе.

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Во время задержания молодой человек сразу же заявил, что был трезв в момент совершения ДТП и признал свою вину. Нахождение в сильнейшем состоянии алкогольного опьянения задержанный пояснил необходимостью снять стресс.

Жертвой ДТП стала 45-летняя помощница депутата Майиса Мамедова Инна Шукман. Александр Бушков является сыном экс-депутата Алтайского края Николая Бушкова, находящегося под следствием в рамках уголовных дел о незаконной рубке леса и продаже древесины.

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Обвиняемого знакомые характеризуют как типичного мажора и любителя жить на широкую ногу. При этом они удивляются побегу с места ДТП, поскольку молодой человек якобы был умным и добрым человеком.

Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде. Александр Бушков находится в СИЗО.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Суд#Алкогольное опьянение#Гибель женщины#Александр Ляхов
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