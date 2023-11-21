В Новосибирске начнут судить депутатского сынка-мажора, насмерть сбившего женщину

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Как сообщает Сиб.фм, обвиняемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Александра Бушкова будут судить за нарушение правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление места совершения аварии.
Трагедия произошла ранним утром 14 апреля. 22-летний юноша на огромной скорости врезался в женщину, переходившую дорогу в районе перекрестка на улице Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Сибирячка скончалась на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Позже Александра Бушкова задержали во дворах по улице Орджоникидзе.
Во время задержания молодой человек сразу же заявил, что был трезв в момент совершения ДТП и признал свою вину. Нахождение в сильнейшем состоянии алкогольного опьянения задержанный пояснил необходимостью снять стресс.
Жертвой ДТП стала 45-летняя помощница депутата Майиса Мамедова Инна Шукман. Александр Бушков является сыном экс-депутата Алтайского края Николая Бушкова, находящегося под следствием в рамках уголовных дел о незаконной рубке леса и продаже древесины.
Обвиняемого знакомые характеризуют как типичного мажора и любителя жить на широкую ногу. При этом они удивляются побегу с места ДТП, поскольку молодой человек якобы был умным и добрым человеком.
Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде. Александр Бушков находится в СИЗО.