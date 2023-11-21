В Новосибирске начнут судить депутатского сынка-мажора, насмерть сбившего женщину

Трагедия произошла ранним утром 14 апреля. 22-летний юноша на огромной скорости врезался в женщину, переходившую дорогу в районе перекрестка на улице Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Сибирячка скончалась на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Позже Александра Бушкова задержали во дворах по улице Орджоникидзе.