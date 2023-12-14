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Певец не приедет в Новосибирск

Концерт SHAMANа неожиданно отменили в Новосибирске

14 декабря 2023, 01:18
Фото: Шаман — МЫ, клип
Певец не приедет в Новосибирск
В Сибири были отменены запланированные на 14, 15 и 16 декабря концерты Шамана. Он сообщил об этом в своем канале в Telegram.

По словам артиста, причиной отмены концертов стали «технические проблемы». В Новосибирске концерты, которые должны были состояться 14 и 15 декабря, были перенесены на неопределенную дату. А в Томске концерт, запланированный на 16 декабря, совсем отменили.

«Родные, к моему сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся. Придётся немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся!» — написал исполнитель патриотичного хита «Я-русский».

Интересно, что новосибирцы уже давно приобрели билеты на концерты Шамана еще в начале декабря. А в Сибири Ярослав Дронов уже успел выступить в Кемерове, Бийске, Барнауле, Иркутске и Красноярске.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Отмена#Концерты#Билеты#Концерт#Эмилия Губарева
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