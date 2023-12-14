Концерт SHAMANа неожиданно отменили в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
Modified Сегодня, 01:20
Updated Сегодня, 01:20
По словам артиста, причиной отмены концертов стали «технические проблемы». В Новосибирске концерты, которые должны были состояться 14 и 15 декабря, были перенесены на неопределенную дату. А в Томске концерт, запланированный на 16 декабря, совсем отменили.
«Родные, к моему сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся. Придётся немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся!» — написал исполнитель патриотичного хита «Я-русский».
Интересно, что новосибирцы уже давно приобрели билеты на концерты Шамана еще в начале декабря. А в Сибири Ярослав Дронов уже успел выступить в Кемерове, Бийске, Барнауле, Иркутске и Красноярске.