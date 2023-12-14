Новосибирские власти выправят документы искитимцу Соболеву после обращения к Путину

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Помощь участнику специальной военной операции окажет правительство Новосибирской области.
«В региональном правительстве посодействуют оформлению необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий Сергею Максимовичу Соболеву», — рассказал РИА «Новости» глава департамента информационной политики администрации губернатора и областного правительства Сергей Нешумов.
Бывший участник ЧВК «Редут» Сергей Соболев рассказал о проблемах с получением документов во время Прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что это является «пробелом» со стороны Министерства обороны.