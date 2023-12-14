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Участник СВО получит пакет необходимых документов

Новосибирские власти выправят документы искитимцу Соболеву после обращения к Путину

14 декабря 2023, 12:47
Фото: 1MI
Участник СВО получит пакет необходимых документов

Экс-боец ЧВК из Новосибирской области получит документы после обращения к Путину

Бывший участник ЧВК «Редут» Сергей Соболев из Искитима сможет получить пакет документов, необходимый для оформления статуса участника боевых действий. О своей проблеме сибиряк рассказал на Прямой линии президенту Владимиру Путину.

Помощь участнику специальной военной операции окажет правительство Новосибирской области.

«В региональном правительстве посодействуют оформлению необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий Сергею Максимовичу Соболеву», — рассказал РИА «Новости» глава департамента информационной политики администрации губернатора и областного правительства Сергей Нешумов.

Бывший участник ЧВК «Редут» Сергей Соболев рассказал о проблемах с получением документов во время Прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что это является «пробелом» со стороны Министерства обороны.

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#Новосибирск#Спецоперация#Правительство#Документы#Искитим#СВО#Участник СВО#Владимир Путин#Александр Ляхов#Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023
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