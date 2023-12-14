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Новосибирцы обращались к Владимиру Путину

Стало известно, на что новосибирцы жаловались Путину на прямой линии

14 декабря 2023, 06:40
Фото: ВК / Итоги года с Владимиром Путиным
Новосибирцы обращались к Владимиру Путину

Новосибирцы обращались к Путину на прямую линию: список тем

14 декабря в 12.00 по московскому времени состоится прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Ранее новосибирцы уже направляли свои обращения главе государства.

Как сообщает «РБК Новосибирск», на платформах уже появились обращения от жителей Новосибирской области. Первое из них касается транспортного обеспечения поселка Тихий. В течение двух лет сельчане были вынуждены добираться до поликлиники и школы пешком. Стоит отметить, что сразу же после обращения мэрия Новосибирска решила этот вопрос.

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Второе обращение пришло из Бердска и касается дефицита врачей. Бердчане утверждают, что в городе всего один детский оториноларинголог, а взрослых отправляют в платные клиники. Прозвучит ли обращение на прямой линии, пока неизвестно.

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До этого новосибирцы говорили о своих нуждах президенту в 2021 году. На официальном сайте появилось обращение Евгения Васильева с просьбой остановить незаконную вырубку леса в Сибири. Ученица школы №108 Фаина Куликова волновалась об оттоке молодых кадров из сельской местности.

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#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Обращение#Здравоохранение#Мэрия Новосибирска#Владимир Путин#Александр Ляхов#Прямая линия#Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023
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