Стало известно, на что новосибирцы жаловались Путину на прямой линии

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Как сообщает «РБК Новосибирск», на платформах уже появились обращения от жителей Новосибирской области. Первое из них касается транспортного обеспечения поселка Тихий. В течение двух лет сельчане были вынуждены добираться до поликлиники и школы пешком. Стоит отметить, что сразу же после обращения мэрия Новосибирска решила этот вопрос.
Второе обращение пришло из Бердска и касается дефицита врачей. Бердчане утверждают, что в городе всего один детский оториноларинголог, а взрослых отправляют в платные клиники. Прозвучит ли обращение на прямой линии, пока неизвестно.
До этого новосибирцы говорили о своих нуждах президенту в 2021 году. На официальном сайте появилось обращение Евгения Васильева с просьбой остановить незаконную вырубку леса в Сибири. Ученица школы №108 Фаина Куликова волновалась об оттоке молодых кадров из сельской местности.