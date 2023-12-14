Стало известно, на что новосибирцы жаловались Путину на прямой линии

Как сообщает «РБК Новосибирск», на платформах уже появились обращения от жителей Новосибирской области. Первое из них касается транспортного обеспечения поселка Тихий. В течение двух лет сельчане были вынуждены добираться до поликлиники и школы пешком. Стоит отметить, что сразу же после обращения мэрия Новосибирска решила этот вопрос.