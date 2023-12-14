atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 00:55

Published Сегодня, 00:55

Modified Сегодня, 00:55

Updated Сегодня, 00:55

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 14 декабря

Владимир Путин 2023: смотреть прямую линию 14 декабря — когда начало трансляции

14 декабря 2023, 00:55
Фото: ВК / Итоги года с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 14 декабря
14 декабря 2023 года состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. О том, когда и где новосибирцы смогут посмотреть прямую трансляцию — в материале Atas. Info.

Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023 — что будет на мероприятии

Во время прямой линии президент Владимир Путин ответит на вопросы россиян, совместив мероприятие с итоговой пресс-конференцией. Новосибирцы могут озвучить свои проблемы и задать интересующие их вопросы, позвонив на «горячую» линию (8-800-200-40-40), отправив СМС-сообщение (0-40-40) или написав в социальные сети (https://vk.com/moskvaputinu; https://ok.ru/moskvaputinu). При этом задать свой вопрос можно вплоть до окончания прямой линии.

«Только на бумаге!»: бердчане попросили Путина наладить в городе медицину
Узнать подробнее

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже заявил, что к моменту начала пресс-конференции на соответствующие платформы может поступить свыше миллиона вопросов. Ожидается, что главное мероприятие года продлится три с половиной часа и будет посвящено таким темам, как специальная военная операция, ЖКХ, социальные выплаты, здравоохранение и ЖКХ. Модераторами мероприятия станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Стоит отметить, что прямой эфир с президентом станет двадцатым и юбилейным. Впервые такой формат состоялся в конце декабря 2001 года. Предыдущая прямая линия прошла в 2021 году.

Проблему с транспортом в Тихом поселке мэрия решила за день до выступления Путина
Узнать подробнее

Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023 –где смотреть трансляцию мероприятия

Прямая линия с президентом пройдет 14 декабря 2023 года в 12.00 по московскому времени (16.00 по времени Новосибирска). Трансляцию будут вести все федеральные телеканалы («Первый», «Россия1», «Россия24», ТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».

Кроме того, посмотреть прямую линию возможно в социальных сетях ((https://vk.com/moskvaputinu; https://ok.ru/moskvaputinu) и на платформах СМИ (ТАСС, «Известия», Lenta. Ru).

В районах Новосибирской области новые судьи: их назначил Президент Владимир Путин
Узнать подробнее
Читайте также:
Нет мусорному полигону: около 150 новосибирцев записали видеообращение к Путину
#Политика#Экономика#Общество#Новосибирск#Трансляция#Владимир Путин#Александр Ляхов#Прямая линия#Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023
Подпишитесь
Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске
Вчера, 08:31
Концерт SHAMANа неожиданно отменили в Новосибирске
Сегодня, 01:18
Локоть высказался о своем участии в следующих выборах мэра Новосибирска
Вчера, 01:35
Инвалиды не получили права бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске
Вчера, 05:45
Террорист пытался взорвать военкомат в Новосибирске — что о нем известно
Вчера, 04:52
Студенты НГУ вынуждены ночевать в университете из-за отсутствия тепла в общежитиях
Вчера, 16:04