Владимир Путин 2023: смотреть прямую линию 14 декабря — когда начало трансляции

Во время прямой линии президент Владимир Путин ответит на вопросы россиян, совместив мероприятие с итоговой пресс-конференцией. Новосибирцы могут озвучить свои проблемы и задать интересующие их вопросы, позвонив на «горячую» линию (8-800-200-40-40), отправив СМС-сообщение (0-40-40) или написав в социальные сети (https://vk.com/moskvaputinu; https://ok.ru/moskvaputinu). При этом задать свой вопрос можно вплоть до окончания прямой линии.