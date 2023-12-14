Владимир Путин 2023: смотреть прямую линию 14 декабря — когда начало трансляции

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Во время прямой линии президент Владимир Путин ответит на вопросы россиян, совместив мероприятие с итоговой пресс-конференцией. Новосибирцы могут озвучить свои проблемы и задать интересующие их вопросы, позвонив на «горячую» линию (8-800-200-40-40), отправив СМС-сообщение (0-40-40) или написав в социальные сети (https://vk.com/moskvaputinu; https://ok.ru/moskvaputinu). При этом задать свой вопрос можно вплоть до окончания прямой линии.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже заявил, что к моменту начала пресс-конференции на соответствующие платформы может поступить свыше миллиона вопросов. Ожидается, что главное мероприятие года продлится три с половиной часа и будет посвящено таким темам, как специальная военная операция, ЖКХ, социальные выплаты, здравоохранение и ЖКХ. Модераторами мероприятия станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Стоит отметить, что прямой эфир с президентом станет двадцатым и юбилейным. Впервые такой формат состоялся в конце декабря 2001 года. Предыдущая прямая линия прошла в 2021 году.
Прямая линия с президентом пройдет 14 декабря 2023 года в 12.00 по московскому времени (16.00 по времени Новосибирска). Трансляцию будут вести все федеральные телеканалы («Первый», «Россия1», «Россия24», ТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».
Кроме того, посмотреть прямую линию возможно в социальных сетях ((https://vk.com/moskvaputinu; https://ok.ru/moskvaputinu) и на платформах СМИ (ТАСС, «Известия», Lenta. Ru).