В новосибирской мэрии прокомментировали выбитые зубы водителя троллейбуса

Инцидент мог произойти 11 декабря в филиале №1 «Дзержинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» между водителем Алексеем Арсибековым и начальником охраны Валерием Киржайкиным. Как утверждает Арсибеков, конфликт возник после того, как он попросил охранника не материться. В результате транспортного работника якобы избили в кабинете, выбив три зуба.