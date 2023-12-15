В новосибирской мэрии прокомментировали выбитые зубы водителя троллейбуса

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В мэрии сообщили, что 11 декабря камеры видеонаблюдения якобы не зафиксировали никаких противоправных действий в троллейбусном депо. Информация о конфликте на данный момент отсутствует. Тем не менее, инцидент находится на контроле в МВД.
«По результатам рассмотрения отделом полиции поданных заявлений, на предприятии будет принято решение о проведении служебной проверки», — цитирует precedent.tv ответ на запрос.
Инцидент мог произойти 11 декабря в филиале №1 «Дзержинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» между водителем Алексеем Арсибековым и начальником охраны Валерием Киржайкиным. Как утверждает Арсибеков, конфликт возник после того, как он попросил охранника не материться. В результате транспортного работника якобы избили в кабинете, выбив три зуба.