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Водителю троллейбуса могли выбить зубы

В новосибирской мэрии прокомментировали выбитые зубы водителя троллейбуса

15 декабря 2023, 09:21
Фото: precedent.tv
Водителю троллейбуса могли выбить зубы

В Новосибирской мэрии отреагировали на избиение водителя троллейбуса

В Новосибирске 11 декабря могли избить водителя троллейбуса Алексея Арсибекова. Как утверждает мужчина, начальник охраны выбил ему зубы. На инцидент отреагировали в городской администрации.

В мэрии сообщили, что 11 декабря камеры видеонаблюдения якобы не зафиксировали никаких противоправных действий в троллейбусном депо. Информация о конфликте на данный момент отсутствует. Тем не менее, инцидент находится на контроле в МВД.

«По результатам рассмотрения отделом полиции поданных заявлений, на предприятии будет принято решение о проведении служебной проверки», — цитирует precedent.tv ответ на запрос.
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Инцидент мог произойти 11 декабря в филиале №1 «Дзержинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» между водителем Алексеем Арсибековым и начальником охраны Валерием Киржайкиным. Как утверждает Арсибеков, конфликт возник после того, как он попросил охранника не материться. В результате транспортного работника якобы избили в кабинете, выбив три зуба.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Избиение#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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