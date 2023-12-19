Первый патриотический форум «Сибирь — территория мужества» открылся в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
На ледовой «Сибирь-Арене» глава региона Андрей Травников поздравил участников с открытием и отметил, что патриотическое движение в Новосибирской области одно из самых мощных. По словам губернатора, оно сильно проявило себя за последние полтора года.
Сейчас на территории области работают почти 600 военно-патриотических клубов, 34 из которых созданы в этом году. Всего в них принимают участие больше 16 тысяч молодых людей.
«Мы должны показать, что нас — многие тысячи, чтобы те ребята, которые выполняют сегодня самые сложные боевые задачи в рамках специальной военной операции, были уверены в тех, кого они защищают и за кого они бьются. Чтобы президент России мог твердо опереться на нашу поддержку в своих волевых решениях и вел нас дальше, отстаивая суверенитет нашей страны и право на ее развитие. От нас тоже очень многое зависит — мы должны привлекать как можно больше молодежи в патриотическое движение», — подчеркнул Андрей Травников.
Организацию специального форума губернатор объяснил необходимостью сделать движение привлекательным для молодежи. В открытии приняли участие свыше шести тысяч юных сибиряков.
Губернатор также наградил различных деятелей Новосибирской области — они получили благодарственные письма от главы региона.
В новом ЛДС открыли 50 выставочных площадок, на которых были представлены военно-прикладные виды спорта, агитбригады, историко-краеведческие исследования и исследования беспилотников — большое количество развивающих локаций.
Как сообщили в правительстве Новосибирской области, на сегодняшний день во всех муниципальных районах и городских округах действуют программы патриотического воспитания. В 2019 году подобные программы были лишь в 68% муниципальных образований. Вместе с тем выросло количество участников — с 524,3 тыс. человек до 1,06 млн человек — почти вдвое.