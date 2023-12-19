Первый патриотический форум «Сибирь — территория мужества» открылся в Новосибирске

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, на сегодняшний день во всех муниципальных районах и городских округах действуют программы патриотического воспитания. В 2019 году подобные программы были лишь в 68% муниципальных образований. Вместе с тем выросло количество участников — с 524,3 тыс. человек до 1,06 млн человек — почти вдвое.