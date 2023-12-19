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Форум посетил губернатор Андрей Травников

Первый патриотический форум «Сибирь — территория мужества» открылся в Новосибирске

19 декабря 2023, 04:49
Фото: правительство Новосибирской области
Форум посетил губернатор Андрей Травников
Впервые в России пришел форум военно-патриотических клубов «Сибирь — территория мужества». Его открытие состоялось на новой ледовой арене в Новосибирске, в церемонии принял участие губернатор Андрей Травников.

На ледовой «Сибирь-Арене» глава региона Андрей Травников поздравил участников с открытием и отметил, что патриотическое движение в Новосибирской области одно из самых мощных. По словам губернатора, оно сильно проявило себя за последние полтора года.

Сейчас на территории области работают почти 600 военно-патриотических клубов, 34 из которых созданы в этом году. Всего в них принимают участие больше 16 тысяч молодых людей.

«Мы должны показать, что нас — многие тысячи, чтобы те ребята, которые выполняют сегодня самые сложные боевые задачи в рамках специальной военной операции, были уверены в тех, кого они защищают и за кого они бьются. Чтобы президент России мог твердо опереться на нашу поддержку в своих волевых решениях и вел нас дальше, отстаивая суверенитет нашей страны и право на ее развитие. От нас тоже очень многое зависит — мы должны привлекать как можно больше молодежи в патриотическое движение», — подчеркнул Андрей Травников.
Впервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубовВпервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубов
Впервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубовВпервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубов
Впервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубовВпервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубов
Впервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубовВпервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубов
Впервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубовВпервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубов
Впервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубовВпервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубов
Впервые в регионе прошел форум военно-патриотических клубов
Фото: правительство Новосибирской области

Организацию специального форума губернатор объяснил необходимостью сделать движение привлекательным для молодежи. В открытии приняли участие свыше шести тысяч юных сибиряков.

Губернатор также наградил различных деятелей Новосибирской области — они получили благодарственные письма от главы региона.

Губернатор наградил граждан регионаГубернатор наградил граждан региона
Губернатор наградил граждан регионаГубернатор наградил граждан региона
Губернатор наградил граждан регионаГубернатор наградил граждан региона
Губернатор наградил граждан регионаГубернатор наградил граждан региона
Губернатор наградил граждан региона
Фото: правительство Новосибирской области

В новом ЛДС открыли 50 выставочных площадок, на которых были представлены военно-прикладные виды спорта, агитбригады, историко-краеведческие исследования и исследования беспилотников — большое количество развивающих локаций.

На форуме работало 50 площадокНа форуме работало 50 площадок
На форуме работало 50 площадокНа форуме работало 50 площадок
На форуме работало 50 площадокНа форуме работало 50 площадок
На форуме работало 50 площадокНа форуме работало 50 площадок
На форуме работало 50 площадокНа форуме работало 50 площадок
На форуме работало 50 площадокНа форуме работало 50 площадок
На форуме работало 50 площадокНа форуме работало 50 площадок
На форуме работало 50 площадок
Фото: правительство Новосибирской области

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, на сегодняшний день во всех муниципальных районах и городских округах действуют программы патриотического воспитания. В 2019 году подобные программы были лишь в 68% муниципальных образований. Вместе с тем выросло количество участников — с 524,3 тыс. человек до 1,06 млн человек — почти вдвое.

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#Общество#Образование#Новосибирская область#Форум#Андрей Травников#Молодежь#СВО#Алина Гурицкая
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