Руководителя Южно-Сибирского Росприроднадзора Фролова этапировали в Новосибирск

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Как сообщает Ngs. ru со ссылкой на инсайдерскую информацию, Андрея Фролова этапировали из Кемерово в Новосибирск. Ему предъявлены обвинения в крупных хищениях из фонда заработной платы. Чиновник мог украсть свыше полумиллиарда рублей.
Источники из Кемерово пока подтверждают только сам арест Андрея Фролова.
Напомним, что замглавы городского УМВД Александра Захарова, обвиняемого в сокрытии фактов игорной деятельности, отправили в СИЗО до февраля 2024 года.