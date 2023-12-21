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Глава Южно-Сибирского Росприроднадзора Андрей Фролов этапирован в Новосибирск

Руководителя Южно-Сибирского Росприроднадзора Фролова этапировали в Новосибирск

21 декабря 2023, 11:39
Фото: 1MI
Глава Южно-Сибирского Росприроднадзора Андрей Фролов этапирован в Новосибирск

Глава Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Фролов привезен в Новосибирск

Руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова заключили в СИЗО №1 Новосибирска. Он подозревается в коррупции.

Как сообщает Ngs. ru со ссылкой на инсайдерскую информацию, Андрея Фролова этапировали из Кемерово в Новосибирск. Ему предъявлены обвинения в крупных хищениях из фонда заработной платы. Чиновник мог украсть свыше полумиллиарда рублей.

Источники из Кемерово пока подтверждают только сам арест Андрея Фролова.

Напомним, что замглавы городского УМВД Александра Захарова, обвиняемого в сокрытии фактов игорной деятельности, отправили в СИЗО до февраля 2024 года.

В Новосибирске обвиняемого в крышевании казино Захарова оставили в СИЗО до февраля
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#Происшествия#Новосибирск#Сизо#Арест#Хищения#Александр Ляхов#Кемерово#Коррупция
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