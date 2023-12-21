Руководителя Южно-Сибирского Росприроднадзора Фролова этапировали в Новосибирск

Как сообщает Ngs. ru со ссылкой на инсайдерскую информацию, Андрея Фролова этапировали из Кемерово в Новосибирск. Ему предъявлены обвинения в крупных хищениях из фонда заработной платы. Чиновник мог украсть свыше полумиллиарда рублей.