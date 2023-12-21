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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В квартире было грязно

Вонь из квартиры с собаками вынудила новосибирцев вызывать полицию

21 декабря 2023, 04:29
Фото: Midjourney
В квартире было грязно
В Новосибирске собачник заперся в квартире со своими семью собаками и развел там настоящую антисанитарию.

Жители Закаменского микрорайона Новосибирска пожаловались на неприятный запах, который доносился из одной из квартир. Мужчина жил в антисанитарии со своими собаками.

Сотрудники МАСС прибыли на вызов и обеспечили доступ в запертую квартиру. Там был хозяин с семью животными.

Информацию передали в полицию, чтобы выяснить причины того, как сибиряк допустил такое состояние квартиры и создал антисанитарные условия.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Антисанитария
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