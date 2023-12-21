Вонь из квартиры с собаками вынудила новосибирцев вызывать полицию

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Жители Закаменского микрорайона Новосибирска пожаловались на неприятный запах, который доносился из одной из квартир. Мужчина жил в антисанитарии со своими собаками.
Сотрудники МАСС прибыли на вызов и обеспечили доступ в запертую квартиру. Там был хозяин с семью животными.
Информацию передали в полицию, чтобы выяснить причины того, как сибиряк допустил такое состояние квартиры и создал антисанитарные условия.